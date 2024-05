ROSIGNANO MARITTIMO – Polo impiantistico rifiuti Scapigliato: fatturato record oltre 50 milioni

Polo impiantistico rifiuti Scapigliato, l’assemblea dei soci di Scapigliato srl ha approvato il bilancio 2023, registrando, rende noto la società con un comunicato, una performance economica tra le migliori di sempre. L’ultimo anno si è chiuso per Scapigliato con un fatturato di 50.4 milioni di euro (49.2 nel 2022) ed un utile netto di 5.8 milioni di euro (3.3 nel 2022), valori più alti di sempre. Parallelamente, il 2023 ha visto l’accantonamento di circa 7 milioni di euro per le operazioni di copertura e la gestione post mortem della discarica, che si sono aggiunti agli accantonamenti degli anni precedenti costituendo un fondo complessivo di oltre 42 milioni di euro.

Scapigliato srl, di cui è ad Alessandro Franchi, sindaco di Rosignano Marittimo 2009-201 è società pubblica. Partecipata dal Comune di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, per 83,5%. Per 16,5% da Alia Servizi Ambientali SpA, gestore unico servizi d’igiene urbana Ato Toscana Centro.

La società: “Si tratta di risultati economici eccellenti, derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento e smaltimento e dalla produzione di energia elettrica, che testimoniano la solidità dell’Azienda ed il suo ottimo stato di salute. Risultati che sono stati accompagnati da investimenti importanti, finalizzati a migliorare non solo le attività di gestione dei rifiuti, ma anche le prestazioni ambientali connesse a tali attività. In totale, nell’esercizio 2023, gli investimenti messi in campo ammontano a 8.8 milioni di euro, gran parte dei quali ha riguardato la costruzione e messa in esercizio del nuovo impianto di trattamento e stoccaggio del percolato. Altri investimenti sono stati fatti per la costruzione, quasi ultimata, del nuovo edificio per le cosiddette verifiche in loco (controlli analitici che vengono effettuati sui rifiuti conferiti in discarica), e per sostituire la centrale di aspirazione del biogas, sostituzione che permetterà di aumentare il quantitativo di biogas aspirato dalla discarica e ridurre le emissioni in atmosfera, aumentando al contempo la produzione di energia elettrica”.

“La solidità di Scapigliato, oltre che dai risultati economici conseguiti, è testimoniata anche dalla sua crescita continua. Il numero dei suoi dipendenti diretti è aumentato costantemente, passando dai 72 del 2013 ai circa 100 dell’anno appena passato. Tutti dipendenti qualificati ed impiegati a tempo indeterminato. Questo sviluppo, concretizzatosi sia dal punto di vista impiantistico che del personale, ha portato l’azienda a focalizzarsi in maniera sempre maggiore sulla sicurezza delle sue lavoratrici e dei suoi lavoratori. Proprio in tal senso, nel 2023, allo scopo di creare una cultura aziendale della sicurezza incentrata sulle persone, è stato lanciato il protocollo cosiddetto BBS (Behavior Based Safety), ovvero basato sui comportamenti, che prevede il coinvolgimento diretto del personale al fine di migliorare il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro”.

“È un grande traguardo, di cui possiamo andare fieri e che ci identifica come una delle aziende ambientali migliori dal punto di vista economico e finanziario della Toscana e non solo. Questa solidità ci permette di concentrarci sul nostro personale e fare continui investimenti che rendano sempre più sostenibili, anche a livello ambientale e sociale, le nostre attività”, commenta la direzione di Scapigliato.

