Primi e ultimi nati dell’anno: la fotografia di una Toscana multietnica

FIRENZE – Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto delle Asl Toscane.

Nei sei punti nascita dell’Asl Toacana Centro si registrano gli ultimi nati dell’anno che si chiude e i primi del nuovo anno. Nell’ultimo dell’anno, dei sei ultimi nati, 4 sono femmine, mentre al momento sulle cinque nascite registrate nel 2026 i fiocchi rosa sono 3 e quelli azzurri 2.

L’ultima nascita del 2025 è avvenuta a Prato alle 23,48. È una bambina di nome Shuyao.

La prima nascita del 2026 nei punti nascita dell’Asl Toscana Centro è avvenuta al San Giovanni di Dio di Firenze alle ore 1,36. È un maschietto e si chiama Leonardo.

A Pistoia l’ultima nata e la prima del 2026 si chiamano Ginevra.

All’ospedale San Jacopo di Pistoia si registra una coincidenza che colpisce: l’ultima nata del 2025 e la prima del 2026 sono entrambe femmine e si chiamano Ginevra. La prima nasce alle 21.21 del 31 dicembre e un peso di poco superiore ai 3,6 chili, parto vaginale, da genitori italiani. La seconda arriva alle 5,20 del mattino dell’1 gennaio, stesso nome e stesso sesso, parto cesareo, e quasi 3 chili di peso.

All’ospedale San Giuseppe di Empoli l’ultimo nato del 2025 arriva alle 22,15 del 31 dicembre. È di sesso maschile, Serigne Fallou, peso 3,3 chili, parto vaginale da genitori stranieri. Il primo nato del 2026 nasce alle 4,09 del mattino. Anche in questo caso si tratta di un maschietto, Mohammad Amin, di famiglia straniera, parto cesareo, e un peso di 2,8 chili.

Al Santo Stefano di Prato l’ultimo nato del 2025 vede la luce alle 23.4,8 del 31 dicembre. È una femmina, Shuyao, parto vaginale, un peso di 3,3 chili e genitori stranieri. La bambina è l’ultima nascita del 2025 in Asl Toscana Centro.

Il primo nato del 2026 è sempre una femminuccia, Giulia, arriva alle 4.51 dell’1 gennaio: famiglia italiana, parto naturale e un peso di 3,5 chili.

Al San Giovanni di Dio di Firenze, in via Torregalli, l’ultimo nato del 2025 nasce alle 20.56 del 31 dicembre ed è una femminuccia, Giulia, parto vaginale da famiglia italiana. Il primo nato del 2026 arriva alle 1.36, è un maschio di 3,6 Kg, nato con parto cesareo, da genitori italiani. Si chiama Leonardo ed è il primo nato nei punti nascita dell’AUSL Toscana Centro.

Situazione analoga all’ospedale del Mugello di Borgo San Lorenzo: l’ultimo nato del 2025 risale al 28 dicembre è un maschietto di 3,6 chili di genitori italiani. Il primo nato del 2026 – alle 6,18 – è una femminuccia, Adele, di 2,9 chili, parto vaginale, genitori di nazionalità italiana.

All’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli l’ultimo nato del 2025 nasce alle 20,01 del 31 dicembre. È una femminuccia, Nausicaa, (2,8 chili) parto naturale, famiglia italiana. Al momento non si registra il primo nato del 2026.

Si chiama Ettore il primo nato del 2026 all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Ettore è nato alle 8,38 dell’1 gennaio, per la felicità di mamma Elena e babbo Enrico. L’ultimo nato del 2025 invece è Mattia ed ha visto la luce alle 12,38 del 30 dicembre, accolto tra le braccia dei genitori Maria Grazia e Domenico. Complessivamente, nel 2025, sono stati 820 i bambini e le bambine nati all’ospedale di Siena, di cui 454 maschi e 366 femmine. 809 il numero dei parti di cui 13 gemellari.

All’ospedale Versilia l’ultima nata è Sofia, figlia di Daniela Vannie Iacopo Bizzi, alle 18,01 di ieri (31 dicembre). Pesa 3164 chili. Non ci sono stati ancora nuovi nati.

All’ospedale San Luca di Lucca il primo nato dell’anno è stato Riccardo – peso 3 chilogrammi e 830 grammi – mamma Chiara Pasquini e papà Stefano Fagnani di Lucca, nato alle 4,28 dell’1 gennaio 2026. L’ultima nata del 2025 si chiama Carolina – mamma Clara Bertoni e papà Marco Poli. Pesa 3 chili e 400 grammi. La coppia vive a Lucca. Carolina è venuta alla luce alle 12,29 del 31 dicembre.

A Barga l’ultimo nato è Mehdi El Rhaoti, figlio di Radouane El Rhaoti e di Touraya Chaghil. Non ci sono ancora nuovi nati

A Pontedera Stefano è l’ultimo nato, figlio di Jessica Caprai e Francesco Sardelli, pesa 2,850 chili. Ad ora ci sono travagli ma non ci sono stati parti.

È Camilla la prima nata dell’anno all’ospedale di Pisa. Ha visto la luce alle 00,40 di oggi (1 dicembre) da mamma Deborah Fusco e da papà Nico Franchini. Pesa 3,260 chili ed è lunga 51 centimetri.

L’ultimo nato del 2025, alle 18,52 di ieri (31 dicembre) è invece Luca Braccini, figlio di mamma Sara e babbo Raffaele. Pesa 4,2 chili ed è lungo 53 centimetri.

Ad Arezzo, l’ultimo nato del 2025 è Ben, venuto al mondo alle 22,56, mentre la prima nata del 2026 è Soleil, che è arrivata 38 minuti dopo la mezzanotte.

In Valdarno, il primo nato dell’anno è Alessio, arrivato all’1,46.

Alle 19 dell’1 gennaio 2026, gli ospedali Asl Tse della provincia di Siena non hanno registrato nuove nascite.

A Campostaggia l’ultima nata del 2025 è Alma (alle 00,23 dei 31 dicembre, peso 3,080 chili). Il totale dei parti nel 2025 dell’ospedale è stato di 461 con 465 nascite.

A Nottola il 2025 ha fatto registrare 407 parti per un totale di 409 nascite, l’ultima delle quali è avvenuta il 29 dicembre alle 16,46, quando è nata Viola (3,230 chili).

L’ultima nata 2025 di Cecina si chiama Beatrice, nata il 31 dicembre alle 10,31 da parto spontaneo. Pesa 2,970 chili. È il primo figlio di Mamma Ilenia e babbo Simone. Le ostetriche che hanno assistito sono Francesca Lapucci e Valentina Ulivieri.

All’ospedale di Livorno Gregorio Alderigi, nato ieri alle 21,51 è l’ultimo nato del 2025 e pesa 3,310 chili. È il terzo figlio di Gabriele Alderigi e Asia Costa.

La prima nata è una femminuccia: pesa 3 chili e si chiama Greta D’Aniello, seconda figlia di Giuseppe D’Aniello e Carmela Martinelli. È nata con parto spontaneo alle 11,53.

All’ospedale Apuane l’ultimo nato del 2025 si chiama Thomas Lucera, un bambino di 3 chili e 520 grammi che ha visto la luce alle alle 8,21 del 31 dicembre. La mamma si chiama Desirée Diamanti, il papà Andrea Lucera. I genitori di Thomas sono residenti a Carrara – lui originario di Palermo. Nessun nato, invece, oggi (1 gennaio).

È Tancredi, infine, il primo nato del 2026 all’ospedale Misericordia. Il bambino (3750 grammi) è venuto alla luce alle 15,58 per la gioia della mamma Gaia e del babbo Marco

A Grosseto il 2025 si è chiuso con un parto gemellare: Sara è nata alle 16,29 (2430 grammi) seguita dalla sorella Sofia, venuta alla luce un minuto dopo (2274 grammi). A Grosseto il 2025 si è chiuso con 1001 nascite in 988 parti.