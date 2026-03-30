Colpo di coda dell’inverno nel Fiorentino: scatta l’allerta gialla per neve in Appennino e forte Grecale

Un inatteso ritorno a condizioni prettamente invernali è pronto a investire il territorio fiorentino e le zone limitrofe in queste ultime ore di marzo. La Sala Operativa della Protezione Civile, in stretto coordinamento con l’ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, ha emesso un bollettino di allerta meteo con codice giallo per far fronte a una doppia perturbazione caratterizzata da precipitazioni nevose e forti raffiche.

La prima fase di questa ondata di maltempo si concretizzerà a partire dalla sera di oggi, lunedì 30 marzo. Le previsioni indicano l’arrivo di nevicate sparse che andranno a imbiancare l’arco appenninico a quote di montagna. Il rischio neve, con la conseguente attivazione dell’allerta gialla, riguarderà in modo specifico i comuni situati nella Romagna toscana, i territori del Mugello Valdisieve e l’area del Valdarno superiore.

Il quadro meteorologico cambierà volto nella giornata di domani, martedì 31 marzo, quando la neve lascerà il posto al rischio eolico. Nel corso della mattinata è infatti atteso un sensibile rinforzo dei venti di Grecale (provenienti da nord-est). In questo caso, le aree metropolitane poste sotto osservazione dalla Protezione Civile si spostano in pianura e nelle vallate: l’allerta interesserà le zone dell’Arno Firenze, il bacino del Bisenzio Ombrone Pistoiese e il Valdarno Inferiore.

Alla luce di questo improvviso peggioramento atmosferico, le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, raccomandando attenzione sia per chi si trova alla guida, sia per chi ha in programma di svolgere attività all’aria aperta. Per quanto riguarda la viabilità, la Città Metropolitana rinnova un importante promemoria per tutti gli automobilisti: fino al prossimo 15 aprile resta in vigore l’obbligo assoluto di transitare con i veicoli provvisti delle adeguate dotazioni invernali, siano essi pneumatici termici o catene da neve a bordo.