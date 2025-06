Referendum, in Toscana l’affluenza è del 10,30 per cento

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Affluenza bassa per i quattro quesiti referendari in Italia. Il dato nazionale alle 12 si ferma al 7,40 per cento.

Un po’ meglio in Toscana dove supera, di poco il 10 per cento con il 10,30 (10,29 per i quesiti 3 e 5).

Le province di Firenze, Livorno e Pisa sono in vetta con rispettivamente il 12,97, 11,65 e 10,44 per cento su base provunciale. In coda Arezzo (7,80), Lucca (8,45) e Massa Carrara (8,50). Sotto la media regionale anche Grosseto (8,61), Pistoia (8,81), Prato (9,37) e Siena (9.67).

La prossima rilevazione avverrà alle 19. Si vota stasera (8 giugno) fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.