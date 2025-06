Referendum, in Toscana l’affluenza più alta: alle 23 sfiorato il 30 per cento

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’affluenza per il referendum si ferma, alle 23 del 28 giugno, poco sotto il 30 per cento degli aventi diritto, precisamente al 29,99 per cento con quale decimale di differenza a seconda dei quesiti.

A livello nazionale, invece, si sta sotto il 23 per cento.

Dopo la provincia di Firenze, al 35,99, si attestano Siena (30,97), Livorno (30,95) e Pisa (30,85). I dati peggiori in provincia di Grosseto (22,99), Massa Carrara (24,93), Lucca (25,07). Chiudono il quadro Arezzo (26,26), Pistoia (26.94) e Prato (29,26).

Si vota anche oggi (9 giugno) dalle 7 alle 15, orario in cui verrà misurato il quorum che renderà validi, o meno, i quesiti referendari.