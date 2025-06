Referendum, niente quorum. In Toscana la maggiore partecipazione, ma sotto il 50 per cento

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Niente quorum per i referendum su lavoro e cittadinanza.

Quando i dati non sono ancora definitivi, infatti, è ormai chiaro che il dato dell’affluenza resterà lontano dal 50 per cento più uno e si attesterà intorno al 30 per cento.

La Toscana è la regione dove si è votato di più, ma comunque si resta sotto il 50 per cento dei votanti. In particolare molto basso l’accesso ai seggi nella giornata di oggi (9 giugno).

Si procederà comunque allo scrutinio dei voti. Ma qualora vincesse il sì non ci sarà l’effetto abrogativo proprio di queste consultazioni.

I referendum erano stati promosso dalla Cgil, per i quesiti sul lavoro e da +Europa per quello sulla cittadinanza.