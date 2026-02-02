7.7 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Referendum sulla Giustizia: si vota il 22 e 23 marzo. Ecco la guida completa

Consultazione confermativa 2026: si decide sulle modifiche all'ordinamento. Chi studia fuori può votare solo rientrando

PoliticaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

FIRENZE – Gli italiani tornano alle urne. Il governo ha sciolto le riserve e ufficializzato le date con un decreto del 13 gennaio. Si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo. 

Si tratta di un Referendum costituzionale confermaivo. I cittadini dovranno esprimersi sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale e sull’istituzione della corte disciplinare. Il quesito chiederà semplicemente di approvare o respingere il testo già votato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso ottobre.

C’è una differenza fondamentale rispetto ai referendum abrogativi: non è necessario il quorum. Non conta quanti andranno a votare. La riforma passerà se i sì supereranno i no, indipendentemente dall’affluenza.

Giorni e orari I seggi resteranno aperti in una doppia finestra temporale: domenica 22 marzo dalle 7 alle 23: lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Arrivano notizie poco confortanti per studenti e lavoratori fuori sede. Al momento, non è previsto il voto nel comune di domicilio temporaneo. Nonostante le recenti sperimentazioni, il decreto attuale obbliga a tornare nel proprio comune di residenza. Il consiglio è di monitorare eventuali novità legislative dell’ultimo minuto, ma ad oggi il rientro è necessario.

Discorso diverso per chi si trova oltre confine.

Temporaneamente all’estero: possono votare per corrispondenza. È fondamentale controllare il sito del ministero degli affari esteri o del proprio Comune per scaricare i moduli in tempo.

Residenti (Aire): votano per corrispondenza tramite la circoscrizione estero. Attenzione però: se si risiede in Stati con cui l’Italia non ha accordi che garantiscano la segretezza e libertà del voto, il voto per posta non è ammesso. In questi casi, il Comune invierà una cartolina avviso e bisognerà rientrare in Italia.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.7 ° C
8.9 °
6.6 °
69 %
1.5kmh
75 %
Lun
8 °
Mar
10 °
Mer
9 °
Gio
11 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1533)ultimora (1359)sport (72)Eurofocus (60)demografica (42)carabinieri (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati