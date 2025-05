Regionali 2025: i volti del centrodestra toscano in corsa, ma senza voti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il centrodestra toscano si prepara alle elezioni regionali del 2025 puntando su volti noti del Parlamento.

Deputati e senatori che si candidano a guidare o rappresentare la coalizione nella nuova assemblea regionale. Ma le loro performance elettorali più recenti, soprattutto a livello locale, raccontano tutt’altra storia: preferenze ai minimi storici, liste che non sfondano, consenso personale inesistente. Eppure, nonostante tutto, sono tra i primi a voler tornare in corsa.

Manfredi Potenti (Lega – Livorno/Piombino)

Senatore in carica dal 2018, riconfermato nel 2022 nel collegio Toscana-02. Potenti è uno dei principali volti della Lega in Toscana. Ma nel 2019, quando si candidò al consiglio comunale di Piombino, raccolse appena 10 preferenze, senza riuscire ad entrare nemmeno tra gli eletti. Oggi è tra i nomi in ballo per un posto di vertice alle regionali.

Chiara Tenerini (Forza Italia – Cecina)

Deputata eletta nel 2022 nel collegio uninominale di Livorno con il 35,9%, Tenerini si è recentemente candidata alle elezioni comunali di Cecina (2024) con la lista Forza Italia – Immagina Cecina 2024, a sostegno del candidato sindaco Giangrande. Il risultato è stato imbarazzante: solo 47 preferenze complessive in tre sezioni (14 nella sezione 6, 12 nelle sezioni 7 e 10, 11 nella sezione 16). In consiglio comunale non è entrata.

Giorgio Silli (Noi Moderati – Prato)

Deputato e sottosegretario, Silli si è candidato alla Camera nel 2022 nel collegio plurinominale Toscana 01 per Noi Moderati. Ma la lista si è fermata sotto il 3%, senza eleggere nessun parlamentare nel collegio. Oggi è accreditato come possibile figura di mediazione nel centrodestra, ma il suo peso elettorale resta tutto da dimostrare.

Marco Stella (Forza Italia – Firenze)

Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Stella è da tempo in cerca di una candidatura da governatore o da assessore di peso. Alle elezioni europee del 2024, però, Forza Italia in Toscana ha raggiunto a fatica il 9%, con punte minime a Firenze, Empoli, Lucca. Stella resta tra i più attivi sul territorio, ma i numeri parlano chiaro.

Elena Meini (Lega – Pistoia)

Già consigliera regionale e capogruppo della Lega in Toscana, Meini viene proposta come candidata presidente in alternativa a figure più nuove. Tuttavia, la Lega toscana alle amministrative del 2024 ha perso terreno quasi ovunque, scendendo in media sotto il 10% e rischiando l’irrilevanza in molte realtà urbane. Anche in provincia di Pistoia, i consensi personali non brillano.

Una Toscana che il centrodestra vuole conquistare, ma serve credibilità

Il centrodestra parte all’attacco con l’obiettivo dichiarato di conquistare per la prima volta la guida della Toscana, roccaforte storica del centrosinistra. Ma la partita si gioca sulla credibilità dei nomi. Se i parlamentari che “tirano la corsa” non convincono sul territorio, il candidato presidente Tomasi – pur sostenuto dalle segreterie – rischia di partire già sfavorito. In Toscana, ancora più che altrove, il consenso si costruisce casa per casa. E i voti, alla fine, pesano.