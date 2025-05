Regionali, la Lega chiede di accelerare nella scelta del candidato. E punta sul programma

“L’acqua è un bene comune, non una merce. La Lega si oppone con forza al progetto di inglobare il servizio idrico toscano dentro la multiutility – spiega Baroncini – Così si crea un mostro burocratico e finanziario, lontano dai cittadini e dai territori. L’acqua deve rimanere sotto controllo pubblico e locale, con tariffe e investimenti trasparenti”.“Le infrastrutture sono la spina dorsale dello sviluppo – prosegue l’esponente del Carroccio – La Regione ha il dovere di sbloccare cantieri e risorse. La strada Fi-pi-li ha visto solo promesse da parte di Giani, ma nessuna vera proposta concreta per renderla una strada praticabile in sicurezza. Solo annunci su un pedaggio. Servono collegamenti moderni e sicuri, sia su gomma che su rotaia, per superare l’isolamento di molte aree e sostenere economia, turismo e lavoro”.

4. Sicurezza e Immigrazione

“L’insicurezza nelle nostre città sta dilagando – spiega – Firenze ad esempio, come molte altre località, sta diventando invivibile per le persone per bene, sia in periferia che in centro e nei parchi come le Cascine. Molto spesso i reati sono commessi da stranieri non regolari. Anche le istituzioni regionali possono fare la propria parte aiutando il lavoro delle forze dell’ordine, ad esempio realizzando i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), strutture fondamentali per trattenere e rimpatriare gli immigrati irregolari. È necessario garantire l’espulsione rapida di chi non ha diritto di restare in Italia, contrastando la clandestinità e tutelando la sicurezza dei cittadini. A differenza della sinistra che troppe volte giustifica chi non rispetta le regole e, con la scusa della disuguaglianza sociale, ne sminuisce le malefatte, noi stiamo dalla parte delle forze di polizia e dei cittadini Toscani onesti.

5. Piano regionale per i rifiuti: sì ai termovalorizzatori, meno discariche, TARI più bassa

“La Lega propone – conclude l’ex sindaco di Montecatini – un nuovo piano regionale dei rifiuti basato sull’efficienza e sulla sostenibilità. Sì alla realizzazione di termovalorizzatori moderni e sicuri, per ridurre il conferimento in discarica, abbattere i costi di smaltimento e produrre energia. Basta con l’export dei rifiuti fuori Toscana, che costa milioni ai cittadini. L’obiettivo è chiaro: più impianti, meno burocrazia, Tari più bassa per famiglie e imprese”.