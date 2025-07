Regionali, si vota il 12 ottobre “se non ci sarà l’election day”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Se non verrà fissato un election day a livello nazionale, la Toscana andrà al voto per le elezioni regionali domenica 12 ottobre. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani, a margine di un evento pubblico, spiegando che la data è stata proposta alla Presidenza del Consiglio dopo un confronto con il Viminale.

Giani ha chiarito che, in assenza di una decisione unitaria per accorpare le consultazioni regionali e amministrative, la Regione ha la facoltà di indicare autonomamente la data delle elezioni. “Abbiamo trasmesso al governo la proposta del 12 ottobre – ha dichiarato – per permettere agli uffici di prepararsi e garantire un percorso ordinato verso il voto”.

La finestra elettorale è compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre, ma secondo Giani è opportuno votare in autunno inoltrato per evitare sovrapposizioni con il calendario scolastico e garantire una maggiore partecipazione.

La scadenza naturale della legislatura toscana è prevista per l’autunno 2025. Giani, attualmente in carica dal 2020, non ha ancora ufficializzato la propria ricandidatura ma ha lasciato intendere più volte l’intenzione di correre per un secondo mandato.

In attesa della decisione definitiva del Governo, la Toscana si prepara dunque a un possibile voto autonomo, che renderebbe la Regione una delle prime a scegliere la nuova guida nel prossimo ciclo politico.