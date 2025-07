Regionali Toscana 2025, Conte: “Entrare in giunta Giani per noi è un sacrificio notevole”

“In Toscana è in corso una riflessione da parte di tutti i gruppi. Da Roma non imponiamo nessuna soluzione. Da parte mia non c’è stato un input per una soluzione. Bisogna riflettere per cercare di capire se ci sono le condizioni perché in Toscana veniamo da cinque anni di opposizione a questa giunta. L‘abbiamo contrastata politicamente su progetti concreti. Quindi oggi di fronte allo stesso candidato che si ripropone, entrare in giunta per noi è un sacrificio notevole. Bisogna valutare se ci sono le condizioni. E lo decideranno i territori se ci sono le condizioni“.

Così il leader M5S Giuseppe Conte in ottica alleanza con Pd di Elly Schlein su un Giani bis in Toscana durante la conferenza stampa in cui giovedì 31 luglio ha annunciato il via libera all’europarlamentare Matteo Ricci, Pd, candidato presidente per le regionali nelle Marche.

Toscana con Movimento Cinque Stelle in piena rivolta su un Giani bis.

Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente, che ha annunciato la sua disponibilità per un secondo mandato.

Conte, ex premier, in conferenza stampa dopo l’interrogatorio di Matteo Ricci in Procura per l’inchiesta legata ad affidi del Comune di Pesaro con Ricci, allora sindaco di Pesaro, raggiunto da avviso di garanzia: “Non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Ricci. Chiedergli un passo indietro sarebbe un brutto precedente, sarebbe fare di tutta l’erba un fascio”. Aggiungendo: “Chiederemo a Ricci per rafforzare i principi di legalità l’adozione del protocollo di legalità: che vengano adottati presidi per controllo più efficace del sistema degli affidi diretti. Questo principio non vale solo per le Marche”.

Poi Conte: “Non posso garantire se in tutte le regioni possiamo riprodurre lo stesso formato di coalizione. Ci sono i territori che valutano se ci sono le condizioni. Ci sono potentati locali. Con alcuni è possibile lavorare, con altri no. Noi siamo un movimento di opinione”.

E su Sala, sindaco di Milano indagato: “Io chiedo le dimissioni di Sala perché Sala si è trovato al centro di un far West edilizio a Milano. Che progetto di alternativa è? Sala deve dimettersi anche perché hanno confezionato con gli uffici del Comune la norma Salva Milano, recepita dal centrodestra e all’inizio anche dal Pd, che poi abbiamo fermato”.