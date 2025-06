Regionali Toscana 2025, Giani annuncia: “Firmerò decreto per votare il 12 o 19 ottobre”

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025

, alle urne 12 o 19 ottobre.

Ad annunciarlo giovedì 26 giugno Eugenio Giani, presidente Regione Toscana.

“In conferenza delle Regioni ho sostenuto una posizione che come Toscana mi porterà a firmare il decreto per il voto il 12 o il 19 di ottobre”.

Regionali per le quali non sono stati ancora ufficializzati candidati presidenti. Non c’è ufficialità per un Giani bis, Pd, candidato presidente centrosinistra.

Non c’è ancora ufficialità a centrodestra, dove gli aspiranti candidati presidente sono quattro: Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, per FdI, partito guidato dalla premier Meloni di cui Tomasi è coordinatore regionale.

Elena Meini, consigliera regionale, per Lega Salvini.

Per Forza Italia Marco Stella, coordinatore toscano e consigliere regionale, e Deborah Bergamini, vice del leader Tajani.

Dunque Giani annuncia la firma del decreto per la Toscana al voto il 12 o 19 ottobre. L’annuncio al termine della conferenza delle Regioni che nella mattinata di giovedì 26 giugno ha discusso riguardo la data elettorale per le sei regioni italiane chiamate alle urne il prossimo autunno.

Giani: “Alla conferenza sono emerse posizioni divergenti dettate da Regioni determinate a chiedere il rinvio per motivi di approvazione sia di atti relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza sia del bilancio preventivo nel contesto dell’attuale legislatura. Personalmente ho ritenuto invece necessario confermare quanto sia opportuno seguire la nostra Costituzione che all’articolo 122 prevede una durata di 5 anni per il sistema legislativo e che il presidente della Regione convochi le elezioni in un arco di tempo vicino alla scadenza quinquennale della legislatura, che per la Toscana nel 2020 fu il 20-21 settembre. A fronte di questa situazione non omogenea la Conferenza ha deciso di non prendere posizioni sul rinvio delle elezioni. Quindi nessun documento è stato approvato e io mi sento dunque incoraggiato nel predisporre tutti gli atti per preparare la scadenza elettorale, seguire i canoni organizzativi adeguati e votare per le elezioni regionali in Toscana o il 12 o il 19 ottobre. Siamo in un stato di diritto dobbiamo rispettare le leggi che prevedono una precisa durata di mandato. La data del voto non può essere l’opzione nel gradimento o nella convenienza del presidente o di chiunque altro”.

Non è d’accordo Fratelli d ‘Italia con Diego Petrucci, vice coordinatore toscano e consigliere regionale: “Giani continua a dare numeri sulla data delle prossime elezioni regionali creando solo confusione e incertezza. Da mesi, ogni tanto, spara una data a caso. Oggi ha detto che le elezioni potrebbero tenersi o il 12 o il 19 ottobre. Però si è dimenticato di un piccolo dettaglio e cioè che il 19 ottobre non possono tenersi le elezioni perché l’eventuale ballottaggio previsto dalla legge elettorale toscana, cadrebbe nelle festività legate al ponte di Ognissanti. Siamo tutti in attesa di scoprire quando si terranno le elezioni ma in questo modo si crea solo tanta confusione ai cittadini”.