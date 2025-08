Regionali Toscana 2025: M5S vota online il sì a Giani bis. Conte: “Ho certificato con mano che c’è ancora una grande frattura”

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025, saranno gli iscritti M5S a decidere se dare l’ok a Giani bis. Sarà il voto online a decidere dunque un’alleanza col Pd in Toscana.

L’annuncio nella serata di martedì 5 agosto con una diretta social di Giuseppe Conte, presidente M5S, dopo una riunione nella serata di lunedì 4 agosto in cui, dice Conte, “Ho certificato con mano che c’è ancora una grande la frattura”.

Un’alleanza in Toscana che Giuseppe Conte, leader M5S, aveva definito “sacrificio notevole” con Giani bis. In considerazione del fatto, aveva spiegato l’ex premier, che in Toscana il M5S è stato cinque anni all’opposizione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Pd.

E sempre per lo stesso motivo, nella diretta social di martedì 5 agosto, dopo la riunione nella serata di lunedì 4 agosto “con tutti i rappresentanti e coordinatori territoriali”, l’ex premier parla di “sacrificio enorme”. “Giani in questo momento è il candidato avallato da Pd. Il M5S ha contrastato le politiche perseguite da Giani e dalla giunta uscente. Le abbiamo considerate non autenticamente progressiste. Senza nulla di personale. Oggi abbiamo questa coalizione che già si è formata e ci viene proposto di entrare in coalizione.

Dopo tantissime riunioni, ho certificato ieri con mano che tutti i nostri iscritti sono ancora dilaniati, lacerati e c’è ancora una grande frattura. L’unico modo per uscirne è un voto online.

Ho già disposto tutte le procedure perché tutti gli iscritti possano esprimersi.

O si va in coalizione, ma mi avete chiesto, ed è giusto, a condizione siano recepiti da candidato presidente in pectore quegli obiettivi strategici per noi irrinunciabili con un accordo scritto, chiaro, completo. Oppure l’alternativa è che si vada da soli. Dovete decidere voi”

Toscana al voto regionale il 12 ottobre, come annunciato da Eugenio Giani, che ancora non ha firmato il decreto.