Fabbriche e uffici, non è un paese per giovani: in Toscana un dipendente su tre ha più di 50 anni

FIRENZE – I capelli d’argento sono ormai la maggioranza nelle aziende toscane. La fotografia scattata dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre restituisce l’immagine di un mercato del lavoro privato che invecchia rapidamente. I dati del 2024 non lasciano spazio a dubbi: la Toscana si piazza al quinto posto in Italia per l’età avanzata della sua forza lavoro, posizionandosi subito dopo regioni come Basilicata e Molise.

Il dato più eloquente riguarda la composizione anagrafica generale. Oltre un lavoratore su tre, il 34,5% del totale, ha già superato la soglia dei 50 anni. L’età media regionale ha toccato quota 42,43 anni, un valore sensibilmente più alto rispetto alla media nazionale che si ferma a 41,91.

Gli esperti segnalano un vero e proprio ribaltamento della piramide generazionale. La fascia d’età tradizionalmente più produttiva e strategica, quella compresa tra i 25 e i 44 anni, sta subendo una contrazione costante da oltre tre lustri. Al contrario, si registra un’impennata delle coorti più mature. I numeri sono impressionanti: negli ultimi 16 anni i lavoratori tra i 60 e i 64 anni sono aumentati del 372%, mentre la fascia 55-59 è cresciuta del 154,5%.

Analizzando la geografia regionale, emergono due criticità nazionali. Massa-Carrara e Prato entrano di diritto nella “top ten” italiana delle province con i dipendenti più anziani. Il territorio apuano si piazza addirittura al quarto posto assoluto nella Penisola, con un’età media di 43,15 anni e una percentuale di over 50 che tocca il 36,5%. Prato segue a breve distanza, nona in Italia, con una media di poco superiore ai 43 anni.

Scorrendo la mappa toscana senza soluzione di continuità, si nota come quasi tutte le province superino la media nazionale. Pistoia e Livorno mostrano un corpo lavoratori particolarmente maturo, con medie che sfiorano i 43 anni e percentuali di over 50 molto elevate, rispettivamente al 36% e al 37%. Pisa e Siena si assestano su valori simili, confermando il trend regionale con un’età media attorno ai 42 anni e mezzo.

Scendendo leggermente, troviamo Lucca e Arezzo, dove l’età media cala di pochi decimali ma resta sopra la soglia dei 42. Anche il capoluogo, Firenze, non fa eccezione: qui l’età media è di 42,06 anni. L’unica provincia che riesce a mantenere un profilo anagrafico leggermente più ‘verde’, pur restando vicina ai valori nazionali, è Grosseto, che chiude la fila toscana con un’età media di 41,83 anni.