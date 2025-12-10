Servizi pubblici ambientali, intesa raggiunta: revocati sciopero e presidio

|
FIRENZE – Niente astensione dal lavoro e presidio nel settore dei servizi pubblici ambientali.
Alle 22,40 di ieri sera (9 dicembre), infatti, è stata raggiunta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei servizi ambientali 2025–2027. Vengono così meno le motivazioni del previsto sciopero nazionale indetto da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, che si considera quindi revocato.
In Toscana è stato quindi annullato anche il previsto presidio regionale a Firenze, che era stato organizzato per stamani, davanti alla sede di Anci Toscana in piazza Giulio Prunai, dalle 10 alle 13.