Si aggrava il tumore di Igor Protti: “Ora è alle vertebre”

LIVORNO – Dopo mesi di battaglia contro il cancro, l’ex bomber del Bari e del Livorno Igor Protti torna a parlare delle sue condizioni di salute e annuncia un nuovo passaggio nelle cure. “Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia – scrive sui social – l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto”.

Protti, simbolo amaranto e volto noto del calcio italiano aveva reso pubblico il suo dramma già a luglio, parlando della diagnosi e della necessità di affrontare la malattia.

L’ex attaccante ha descritto la scoperta della nuova sede del tumore, che si sarebbe esteso alle vertebre, segnale che la malattia avanza e che richiede un intervento immediato. Con grande trasparenza, Protti ha comunicato al proprio pubblico che inizierà un ciclo di radioterapia, ringraziando i tifosi per il loro continuo sostegno.

Il messaggio social ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza. In molti hanno ricordato le sue gesta in campo, altrettanti lo incitano oggi nella sua sfida più difficile: quella per la salute. “I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità… siete meravigliosi”, ha scritto Protti.