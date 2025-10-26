14 C
Firenze
domenica 26 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sicurezza sul lavoro, Giani propone la figura del soccorritore industriale all’interno delle aziende

L'idea alla giornata di studi promossa dalla Fondazione Gruppo Lupi, che ha visto esperti confrontarsi sul tema

PoliticaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Sicurezza sul lavoro, Giani propone la figura del soccorritore industriale all’interno delle aziende
Sicurezza sul lavoro, Giani propone la figura del soccorritore industriale all’interno delle aziende (foto ufficio stampa Gruppo Lupi)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Una proposta di legge per istituire la figura del soccorritore industriale all’interno delle aziende e contribuire ad aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

È quanto dichiarato dal presidente della Regione Eugenio Giani, intervenuto oggi a Pontedera alla giornata di studi promossa dalla Fondazione Gruppo Lupi, che ha visto esperti confrontarsi sui temi della sicurezza sul lavoro.

“Ritengo – dice – che il soccorritore industriale, con la sua qualificazione e la sua competenza, possa essere una figura fondamentale nel momento in cui all’interno di un luogo di lavoro avviene un incidente che richiede tempestività di intervento, in modo da prevenire eventi che potrebbero aggravarsi se non si agisce prontamente”.

Dal seminario è emerso che la nuova figura, individuata all’interno del personale della singola azienda, sarebbe formata appositamente con le competenze tecnico-sanitarie necessarie per gestire le primissime fasi di emergenza sui luoghi di lavoro.

“Il soccorritore industriale – ha aggiunto Giani – andrebbe a integrare e potenziare in modo significativo le attuali normative in fatto di sicurezza sui luoghi di lavoro e il suo immediato intervento potrà contribuire a ridurre gli incidenti e a limitarne le conseguenze gravi: per questo faremo una proposta di legge per la sua istituzione”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14 ° C
16.2 °
13.8 °
92 %
1kmh
40 %
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °
Mer
18 °
Gio
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2005)ultimora (1415)vid (287)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati