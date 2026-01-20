7.3 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Toscana oltre il 2027: Giani lancia le finanziarie regionali per non sprecare l’eredità del Pnrr

Strategia economica per quando finiranno le risorse Ue. Il presidente punta su Sici e credito privato per aiutare le aziende

REDAZIONE
Giani convegno finanziarie
Foto di: toscana notizie
1 ' di lettura

Guardare oltre l’orizzonte del 2027. È questa la priorità per la Toscana, chiamata a pianificare lo scenario economico che si aprirà quando il grande fiume di denaro del Pnrr si sarà prosciugato. Il Presidente Eugenio Giani traccia la rotta durante il convegno su “Finanziarie regionali e private capital”, organizzato da Sici e Aifi.

Il messaggio è netto: non possiamo farci trovare impreparati. “Le finanziarie regionali sono fondamentali per affrontare il futuro,” ha spiegato il governatore. Finora il sostegno pubblico è stato massiccio. Tra Pnrr e fondi di coesione, la capacità di investimento ha inciso sul Pil toscano per lo 0,3%, escluso l’indotto. Ma quella spinta è destinata a esaurirsi.

Il rischio è concreto. Se la Regione perdesse la sua capacità di guida sui fondi europei, le conseguenze per i territori sarebbero critiche. Per questo Giani invoca una sinergia stretta tra pubblico e privato. Strumenti come Fidi e Sici devono diventare il perno per mantenere alta la partecipazione aziendale e la valorizzazione produttiva.

Sulla stessa linea d’onda l’assessore allo Sviluppo economico, Leonardo Marras. L’analisi è lucida: il perimetro delle politiche di coesione europee si sta restringendo. A farne le spese potrebbe essere il tessuto delle piccole e medie imprese.

Serve un cambio di passo. “Dobbiamo trovare una strada alternativa,” ha avvertito Marras. La soluzione passa dal consolidamento e dalla trasformazione delle filiere. Le banche non bastano più. Servono soggetti in grado di entrare nel capitale delle aziende per sostenere l’innovazione aperta. L’assessore ha le idee chiare sul metodo: la Regione deve poter contare su agenzie di sviluppo indipendenti dalla politica, capaci di dare un impulso reale. E per attivare questa leva, ci sono già risorse accantonate pronte all’uso.

