Mercato chiuso, verdetti aperti: rivoluzione salvezza in A, l’Arezzo fa la voce grossa in C

Le porte del calciomercato si sono chiuse. Adesso la parola passa al campo, giudice supremo di una stagione che per le squadre toscane si sta rivelando un ottovolante di emozioni, tra chi insegue un sogno e chi scappa da un incubo.

La situazione nel massimo campionato è drammatica. Fiorentina e Pisa, rispettivamente terzultima e penultima, hanno operato una vera e propria rivoluzione per scongiurare la retrocessione. A Firenze la dirigenza ha scelto di cambiare volto alla squadra. Via i “vecchi” come Dzeko e Pablo Marì, dentro energia fresca e cavalli di ritorno. Il colpo più romantico e utile è quello di Daniele Rugani, che torna in Toscana per blindare la difesa. A centrocampo arrivano i polmoni di Brescianini e Fabbian, mentre davanti si scommette sull’estro di Solomon e Harrison. Ancora più radicale il Pisa. I nerazzurri, con l’acqua alla gola, si affidano al talento internazionale. Spicca l’arrivo di Iling Junior dall’Aston Villa, un lusso per chi deve salvarsi, affiancato da Stojilković e Durosinmi in attacco e dall’esperienza di Bozhinov dietro. Per entrambe, il margine di errore è ormai azzerato.

In cadetteria si respira un’aria più leggera, ma non priva di ambizioni. La Carrarese, nona e a un passo dai playoff, ha puntellato la rosa senza stravolgerla. Dentro Lordkipanidze e Troise, mentre saluta Arena. L’Empoli, staccato di un solo punto dai “cugini”, ha deciso di regalare al tecnico Alessio Dionisi pedine di categoria superiore. La difesa accoglie l’esperienza di Simone Romagnoli e la spinta di Candela, mentre a centrocampo ecco la solidità di Magnino. L’obiettivo è chiaro: colmare quel punto di ritardo e agganciare il treno che conta.

Nel Girone B la Toscana vive i suoi contrasti più forti. In vetta c’è un Arezzo schiacciasassi, capolista con 7 punti di vantaggio. Gli amaranto non si sono seduti sugli allori. Hanno comprato come se dovessero inseguire: dentro calibri da Serie B come Artur Ionita, Gianluca Di Chiara e Alessandro Arena. Un messaggio di forza al campionato. Naviga tranquilla la Pianese in zona playoff, che si limita ai ritocchi Ianesi, Colombo e Nespola. A Livorno, invece, suona l’allarme. Gli amaranto, appena sopra i playout, richiamano l’usato sicuro. Tornano a vestire la maglia labronica Gregorio Luperini e arriva l’esperienza di Michele Camporese in difesa, dall’Empoli arriva il giovane Lorenzo Tosto. Serve gente pronta subito per evitare guai peggiori.

Chiude il quadro il dramma sportivo del Pontedera. Ultimi in classifica (complice la squalifica del Rimini), i granata hanno cambiato quasi tutto. Una rivoluzione totale con ben quattordici acquisti. Tra i tanti volti nuovi, spicca un cognome pesante: Louis Thomas Buffon, chiamato a portare gol pesanti in vista della difficilissima salvezza.

Il recap completo

Arezzo

Acquisti:

Alessandro Arena, Mauro Coppolaro, Artur Ionita, Matteo Cortesi, Matias Casarosa, Gianluca Di Chiara

Cessioni: Francesco Dell’Aquila, Matteo Arena, Marco Meli

Carrarese

Acquisti:

Lordkipanidze, Troise, Bracco, Rohui

Cessioni: Bozhanaj, Bracco, Capezzi, Cham, Arena, Cicconi

Empoli

Acquisti:

Romagnoli, Candela, Fila, Magnino, Moray, Asmussen, Raballo

Cessioni: Belardinelli, Brugognone, Konatè, Tosto

Fiorentina

Acquisti:

Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian, Rugani

Cessioni: Pablo Marì, Dzeko, Sohm, Nicolussi Caviglia

Livorno

Acquisti:

Gregorio Luperini, Nicola Falasco, Lorenzo Malagrida, Michele Camporese, Lorenzo Tosto

Cessioni: Moussa Seck Ndoye, Alessandro Malva, Alessandro Calvosa, Antonio Cioffi, Samuel John Nwachukwu, Andrea Fancelli, Edoardo Antoni

Pianese

Acquisti:

Matteo Colombo, Simone Ianesi, Manfredi Nespola

Cessioni: Filippo Puletto, Tommaso Bertini

Pisa

Acquisti:

Durosinmi, Bozhinov, Loyola, Stojilkovic, Iling Junior

Cessioni: Lusuardi, Nzola, Casarosa, Trdan, Vignato, Sapola, Bassanini.

Pontedera

Acquisti:

Luca Piana, Andrea Caponi, Francesco Dell’Aquila, Philip Yeboah, Guillermo Wagner, Jeremy Mbambi, Sanasi Sy, Umberto Saracco, Adrian Raychev, Daniel Leo, Andrea Fancelli, Louis Thomas Buffon, Thiago Lugano, Motiejus Sapola

Cessioni: Michele Tempre, Edoardo Vona, Ousmane Gueye, Simone Milazzo, Giuseppe Battimelli, Tommaso Vannucchi, Mattia Pretato, Francesco Migliardi, Andrea Coviello, Riccardo Bassanini, Gabriele Perretta, Riccardo Ladinetti, Jacopo Scaccabarozzi, Matteo Polizzi, Jacopo Tarantino, Simone Ianesi.