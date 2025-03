Tar Toscana, ricorsi in aumento nel 2024: boom di casi legati alla scuola

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Attività del Tar Toscana, ci sono i dati dei ricorsi presentati al Tar Toscana nel 2024.

Sono stati presentati in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo in Toscana.

In un anno i ricorsi presentatoisono stati 2217, quasi il doppio (per la precisione il 46 per cento) in più dell’anno precedente. E nel 2025, solo nei primi due mesi, il numero si attesta già a 600. Il numero di ricorsi definiti è salito del 20 per cento (1855 contro 1536).

Quanto alle tematiche affrontate i dati parlano di un aumento del contenzioso in materia di stranieri (in particolare permessi di soggiorno e affini), demanio e patrimonio pubblico e appalti pubblici. Ma il vero boom è quello delle controversie nel mondo della scuola in particolare per le richieste di docenti a tempo determinato di esecuzione di giudicati civili attributivi degli importi relativi alla Carta del docente per l’aggiornamento professionale. Trattate anche alcune vicende legate alle bocciature degli alunni, solo una o due delle quali, alla fine, hanno avuto un esito positivo. Anche perché il giudice, vista l’ampia discrezionalità nei giudizi, al massimo può disporre la richiesta di riesame da parte del consiglio di classe della bocciatura di un alunno o della non ammissione all’esame di maturità. Più interventi diretti, invece, in tema di disturbi specifici dell’apprendimento: se la scuola non ottempera alle necessità degli studenti Dsa, infatti, il Tari può chiedere agli istituti di intervenire per supplire alle mancanze.

Nell’occasione è emerso anche il tema delle difficoltà di organico della magistratura amministrativa regionale. 15 i magistrati in ruolo nel 2024 contro i 20 necessari per l’organico di diritto e anche un personale amministrativo ridotto all’osso. Per il 2025 è previsto l’arrivo di due nuovi magistrati che aiuteranno a smaltire le pendenze.