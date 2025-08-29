Temporale violento nella notte dalla costa alle aree interne: danni e disagi

Getting your Trinity Audio player ready...

VERSILIA – Una violenta ondata temporalesca, estesa dalla Corsica fino alla Toscana, ha provocato gravi disagi lungo la costa e nell’entroterra.

Una tromba d’aria ha investito la Versilia, causando ingenti danni agli stabilimenti balneari: tende e cabine strappate dal vento, oltre a danni alle attrezzature. A Massa, invece, si segnalano allagamenti in più zone e nei sottopassi.

Il fronte temporalesco ha portato 67 millimetri di pioggia in un’ora a Stazzema e 51 a Carrara, colpendo in particolare le province di Massa Carrara e Livorno con piogge improvvise e raffiche intense. I temporali si sono propagati anche nell’entroterra, interessando nel corso della notte Lucca, Prato, Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena

A Viareggio, È stato chiuso uno svincolo della tangenziale nel quartiere del Cotone a causa della caduta di alberi, con auto danneggiate nelle vicinanze della Capannina. A Torre del Lago, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio a una cabina elettrica. Le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 100 km/h lungo la costa.