Temporali e vento forte: estesa l’allerta meteo a gran parte della regione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE . La perturbazione in transito sulla Toscana si fa più intensa e oltre a pioggia e temporali porta anche il rafforzamento dei venti.

Per questo la Sala Operativa della protezione civile regionale estende dalle 21 di oggi (16 novembre) l’allerta già in vigore con codice giallo a quasi tutto il territorio della regione, incluse le isole dell’Arcipelago.

L’aggiornamento del bollettino protrae l’allerta all’intera giornata di domani (17 novembre) e riguarda non solo temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore ma anche mareggiate e raffiche di vento.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile a questo indirizzo.