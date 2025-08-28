31.7 C
Firenze
giovedì 28 Agosto 2025
Temporali forti in arrivo: codice arancione in gran parte della Toscana

È valido dalle 18 di oggi (28 agosto) fino alle 7 di domani, per le zone centro-settentrionali e costa fino al golfo di Follonica

FIRENZE – Perturbazione in arrivo anche in Toscana, tra il tardo pomeriggio-sera di oggi (29 agosto) e la mattinata di domani con tempo in netto peggioramento.

La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 18 di oggi fino alle 7 di domani, per le zone centro-settentrionali e costa fino al golfo di Follonica.

Per le stesse zone, dalle 14 alle 18 di oggi, è stato emesso un codice giallo sempre per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti e sempre per lo stesso motivo, altro codice giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 20 di domani per le restanti zone della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

