Torna Musicastrada Festival 2025, la musica che viaggia

FIRENZE – Anche quest’anno torna il Musicastrada Festival, l’evento musicale itinerante che dal 2000 porta nelle piazze e nei borghi della Toscana sonorità dal mondo, contaminazioni di jazz, elettronica, blues e tanto altro. Il festival si distingue per il suo carattere intimo e diffuso, lontano dai grandi palchi, offrendo esperienze autentiche in contesti storici unici.

L’edizione 2025 si svolgerà dall’11 luglio al 3 agosto, coinvolgendo numerosi comuni tra Pisa, Livorno e provincia: da Montopoli in Val d’Arno a Pontedera, da San Miniato a Cascina, fino a Calci e Vicopisano. Ogni serata sarà un’occasione per scoprire talenti nazionali e internazionali, con un programma ricco e variegato che celebra la musica di qualità in tutte le sue forme. Tra le star di quest’anno spiccano, tra i tanti, i nomi di Joan Thiele, Anna Castglia, Bobo Rondelli e la Rappresentante di Lista.

Musicastrada 2025 conferma la sua missione di valorizzare il territorio e le sue tradizioni, unendo comunità diverse attraverso la magia della musica dal vivo. È un invito a vivere l’estate toscana in modo originale, tra concerti che emozionano e luoghi che raccontano storie.

Per informazioni su date, artisti e biglietti, il sito ufficiale del festival è già online con tutte le novità dell’edizione 2025.