Toscana al voto il 12 e 13 ottobre. Giani annuncia l’imminente firma del decreto

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Toscana avrà presto la data ufficiale per le prossime elezioni regionali. “Nelle prossime ore sarà firmato il decreto che fisserà il voto per il 12 e 13 ottobre”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani, ufficialmente candidato da pochi giorni per un secondo mandato, rispondendo alle domande a margine delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione di Firenze.

Con questo annuncio, l’iter verso le urne entra nella fase decisiva: il provvedimento formale, atteso a breve, sancirà l’avvio della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale e della presidenza della giunta.

La scelta della data, in linea con altre tornate elettorali autunnali, consentirà ai cittadini di esprimersi in due giornate — domenica e lunedì — con l’obiettivo di favorire l’affluenza.

L’ufficializzazione arriva in un momento di forte fermento politico, con partiti e coalizioni impegnati a definire programmi e candidati in vista di una sfida elettorale che si annuncia particolarmente infuocata sia per lo scontro fra le coalizioni sia all’interno delle stesse.