Toscana, bene l’export ma il Pil cala nel 2025: Usa primo mercato di sbocco

FIRENZE – La Toscana si conferma locomotiva d’Italia per capacità di esportazione, segnando nel 2025 un record storico di 76,3 miliardi di euro. Il balzo del 21,3% rispetto all’anno precedente posiziona la regione al vertice nazionale per incidenza dell’export sul Pil (53,1%), un dato emerso dal rapporto Community Toscana di The European House Ambrosetti presentato oggi a Firenze. Nonostante una crescita del Pil nel 2024 superiore alla media nazionale (2,9%), le stime per il 2025 indicano però una frenata allo 0,8%, segno di un assestamento fisiologico.

Il motore di questo successo risiede nei settori del farmaceutico, dei metalli e della moda, con gli Stati Uniti che si confermano il primo mercato di sbocco assorbendo 12,4 miliardi di euro. Proprio questa forte esposizione verso il mercato americano rappresenta tuttavia un elemento di vulnerabilità, esponendo le imprese toscane alle incertezze delle politiche tariffarie internazionali e spingendo gli esperti a suggerire una necessaria diversificazione dei mercati. Sul fronte degli investimenti, la Toscana attrae capitali soprattutto da Francia, Usa e Germania, consolidando la sua capacità di radicare imprese estere anche grazie ai fondi Fesr.

Il mercato del lavoro presenta luci e ombre: se da un lato la disoccupazione è ai minimi termini (4,4%) e l’occupazione femminile brilla al quarto posto in Italia (64,3%), dall’altro emerge un preoccupante mismatch occupazionale. Quasi il 50% delle assunzioni previste fatica a concretizzarsi per mancanza di profili idonei, una sfida che la Regione sta provando a vincere potenziando le Its Academy, passate dai 24 percorsi del 2020 ai 67 previsti per il prossimo biennio.

Restano sul tavolo le criticità legate al calo demografico e a un bilancio energetico che vede la regione consumare più di quanto produce.