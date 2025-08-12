38 C
Firenze
martedì 12 Agosto 2025
Toscana, firmato il decreto per il voto il 12 e 13 ottobre: "Una data equilibrata"

Il presidente Giani: "Si evita il periodo delle allerte per il maltempo e c'è tempo per approvare il bilancio entro il 31 dicembre"

Toscana, firmato il decreto per il voto il 12 e 13 ottobre: "Una data equilibrata" (foto Toscana Notizie)
FIRENZE – Era già scontato ma adesso ‘carta canta’. Si vota per le regionali 2025 il 12 e il 13 ottobre. 

“In Toscana si andrà alle urne il 12 e 13 ottobre, come avevamo detto da mesi”.  Il presidente Eugenio Giani lo ha detto firmando il decreto con cui fissa la data delle elezioni regionali in Toscana.

“La nostra sarà la regione che vota nel mezzo’ quando avranno già votato Val d’Aosta e Marche, che vanno alle urne il 28 e 29 settembre, e la Calabria, il 5 e 6 ottobre; altre tre regioni voteranno a novembre inoltrato – continua Giani – La nostra data forse è la più equilibrata: coincide con il momento del rientro a scuola e si evitano periodi in cui il rischio di allerte per il maltempo è più alto, come sappiamo che accade in Toscana a fine ottobre e inizio novembre. Inoltre è una data che consente l’approvazione del bilancio entro il entro 31 dicembre, oltre il quale si va in esercizio provvisorio, che è una condizione molto grave per quel che riguarda la capacità di spesa e il funzionamento della Regione”.

 

 

