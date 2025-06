Toscana in prima linea per la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Toscana si sveglia oggi con uno spirito speciale: è la Giornata Mondiale dell’Ambiente e il territorio si mobilita con eventi, iniziative e azioni concrete per ricordare a tutti l’importanza della tutela ambientale. Il tema globale di quest’anno, ovvero la lotta all’inquinamento da plastica, risuona forte anche nei borghi, nei parchi e nelle città toscane.

Uno dei momenti più significativi si tiene nel cuore della Maremma, dove il Parco regionale celebra il suo 50° anniversario. Cinquant’anni di biodiversità protetta, di sentieri tra pinete e dune, di animali e paesaggi custoditi come un tesoro. Per l’occasione, il parco propone incontri dedicati alla resilienza climatica e alla conservazione, sottolineando quanto il patrimonio naturale sia parte integrante dell’identità toscana.

A fare eco a questa ricorrenza è anche l’adesione convinta della Regione alla mobilitazione nazionale di Plastic Free Onlus, con eventi diffusi dal 5 all’8 giugno. In particolare, Firenze si prepara a una grande giornata di raccolta rifiuti e sensibilizzazione ambientale sabato 7, anche se già da oggi molti cittadini si stanno organizzando in gruppi locali per ripulire parchi, fiumi e spiagge.

Anche i piccoli comuni fanno la loro parte. A Impruneta, nel borgo del Ferrone, oggi alle 18 si svolge una cerimonia simbolica ma potente: la messa a dimora di nuove piante in aree pubbliche, un gesto semplice che lascia un segno duraturo nel paesaggio urbano.

Nel Valdarno, Rignano sull’Arno lancia “Dona un albero”, iniziativa che permette a cittadini e famiglie di regalare un albero alla comunità con tanto di dedica. Una proposta che unisce affetto, memoria e impegno ambientale, con la possibilità di scegliere dove piantarlo tra vari spazi verdi del territorio.

Nel frattempo, Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, pubblica un nuovo report su rifiuti marini e microplastiche, ricordando con dati alla mano quanto l’inquinamento da plastica sia un problema reale anche per i nostri mari e coste.

Questa giornata, in Toscana, non è solo un’occasione per riflettere. È un invito ad agire, a prendere parte, a sentirsi parte di una comunità che vuole cambiare. Dalla Maremma a Firenze, dalle colline del Chianti al litorale tirrenico, il messaggio è chiaro: l’ambiente non è un tema per pochi, ma una responsabilità per tutti.

Per ulteriori dettagli sugli eventi e per trovare le iniziative più vicine, è possibile consultare i siti ufficiali dei Comuni toscani o visitare la pagina eventi di Plastic Free Onlus.