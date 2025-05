Truffa con il trading on line delle criptovalute: la vittima è trentina, ma la mente è in Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

BRESSANONE – Tre denunciati, tutti residenti in Toscana, per la truffa da oltre 100mila euro con il trading le criptovalute.

La vittima una donna trentina, che ha denunciato il fatto a fine 2024 dopo essersi lasciata tentare da facili guardagni in breve tempo a fronti di investimenti minimi. Il raggiro si basava su una piattaforma digitale, creata dai truffatori, in cui gli ignari clienti potevano vedere una curva dell’investimento sempre in forte crescita e con guadagni inimmaginabili.

Grazie alle indagini, è stato possibile ricostruire il flusso del denaro, individuare i presunti autori della truffa e, soprattutto, recuperare il denaro sottratto. Sono state denunciate per truffa aggravata in concorso tre persone tutte residenti in Toscana: S.M, 38enne cittadino italiano, X.G. 44enne cittadino cinese e Z.C., 38enne anch’egli cittadino cinese.

L’intera somma sottratta è stata individuata su diversi conti bancari che sono stati congelati in modo da poterla sequestrare e restituire alla vittima.

Il questore di Bolzano Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dei tre denunciati la misura dell’avviso orale di pubblica sicurezza.