Un altro quadriennio alla guida del Coni Toscana per Simone Cardullo

FIRENZE – Si sono svolte a Firenze nella sala Pegaso del Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati della Regione Toscana, in piazza Duomo 10, le elezioni per il rinnovo delle cariche del quadriennio 2025-2028, che ha visto la partecipazione ed il saluto dell’assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Pierini, presenti il consigliere delegato allo sport della città metropolitana Nicola Armentano e il portavoce del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Bernard Dika.

L’assemblea è finita con l’elezione alla presidenza che conferma Simone Cardullo al vertice del movimento olimpico toscano per altri 4 anni, fino al 2028. Ha ricevuto 53 voti favorevoli e una scheda bianca.

Presidente del consiglio elettivo è stato il professor Marcello Marchioni, nominato direttamente dal presidente del Coni Giovanni Malagó, insieme al segretario Coni Toscana Clelia Merola Ricca.

La riconferma del presidente Cardullo è la migliore testimonianza di un ottimo lavoro svolto nel mandato precedente. Anche nel prossimo quadriennio Cardullo continuerà a promuovere e diffondere lo sport, convinto del grande valore sociale, educativo e di salute che questo genera, la formazione, l’impiantistica sportiva, a supportare le associazione e società del territorio, a consolidare i rapporti di reciproca stima con gli enti lkocali e le istituzioni, con la speranza di portare avanti anche tanti atleti e atlete toscani alle Olimpiadi come accaduto nell’ultima edizione di Parigi, che ha visto una grande partecipazione numerica e moltissime medaglie conseguite.

Queste le parole di Cardullo a elezione avvenuta: “Siamo arrivati in piena bufera Covid con un Coni che aveva perso la sua peculiarità di federazione delle federazioni a favore di una società di servizi. Piano piano, grazie anche alla tenacia del presidente Malagó, il territorio ha recuperato questa credibilità che era venuta a mancare, o meglio che gli era stata negata. Adesso tutti insieme nel rispetto delle competenze di ognuno dovremmo lavorare affinché il mondo dello sport, o meglio dell’attività sportiva prevista dall’articolo 33 della Costituzione, abbia il giusto e definitivo riconoscimento. Mi preme ringraziare il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che in questi ultimi due anni, dopo aver superato le problematiche relative al Covid, ha erogato importanti contributi alle società, federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva e benemerite, oltre agli interventi nel campo dell’impiantistica sportiva a favore dei Comuni toscani pari a oltre 75 milioni di euro. Grazie infine a tutti i collaboratori e volontari ai vari livelli dello sport in Toscana”·

Eletti i componenti della giunta regionale: Diego Saccà (tecnici), Patrizia Pieri (atleti), Marianna Tedeschi (Dsa), Damiano Sforzi (Eps), Salvatore Sanzo (Fsn); Francesco Contorni (Fsn), Simona Nava (Fns).