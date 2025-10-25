15 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Un milione di euro per 19 interventi di abbattimento di barriere architettoniche in case Erp

Pubblicata la graduatoria del bando: "Rchiesta pressante: sia per i casi di disabilità, sia per l’invecchiamento complessivo della popolazione"

EconomiaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Un milione di euro per 19 interventi di abbattimento di barriere architettoniche in case Erp
Un milione di euro per 19 interventi di abbattimento di barriere architettoniche in case Erp (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Abbattere le barriere a architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica: è questo l’obiettivo del bando della Regione Toscana da un milione di euro che in questi giorni è arrivato alla conclusione del suo iter con l’approvazione della graduatoria.

Sono diciannove gli interventi ammessi al finanziamento (i progetti dovevano essere presentati dai Comuni): alcuni serviranno a migliorare l’accessibilità dall’esterno (rampe di accesso, aree esterne comuni) altri all’interno dell’edificio (montascale o ascensore), eliminando gli ostacoli che impediscano l’autonomia delle persone con disabilità o con problemi di mobilità.

“È una risposta significativa – hanno evidenziato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli – perché migliorerà la qualità della vita di tutte le persone che vivono in questi immobili. Allo stesso tempo, il notevole interessamento e le tante domande ricevute da parte dei comuni toscani ci invitano a proseguire su questa strada e a cercare strumenti per individuare ulteriori risorse”.

“Dietro ognuno dei progetti presentati – ha aggiunto la Spinelli – c’è una richiesta pressante: sia per i casi di disabilità, sia per l’invecchiamento complessivo della popolazione molti edifici richiedono interventi per favorire l’accessibilità e l’inclusione. Su questo come Regione siamo impegnati, insieme agli enti locali, per fare ogni sforzo possibile verso l’abbattimento delle barriere e rispondere a queste esigenze. Accessibilità ed autonomia sono aspetti decisivi per la qualità di vita delle persone e sono anche una priorità nelle nostre politiche sociali”.

I progetti finanziati sono quelli presentati dai seguenti comuni: Terranuova Bracciolini, Capannoli, Casciana Terme Lari, Montecatini Val di Cecina, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Barberino Tavarnelle, Pomarance, Volterra, Gaiole in Chianti, Castiglione della Pescaia, Pieve a Nievole, Calcinaia, Cascina, San Giuliano Terme, Fucecchio, Montespertoli, Castelfranco di Sotto, Borgo San Lorenzo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15 ° C
16.3 °
14.8 °
86 %
1.5kmh
75 %
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °
Mer
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1960)ultimora (1366)vid (288)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati