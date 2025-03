Un sabato con l’allerta arancione per maltempo nella zona nord della regione

FIRENZE – Un altro weekend da vivere con il naso all’insù.

Emanata una nuova allerta meteo per tutta la Toscana. A partire dalla mattina di sabato 22 marzo e per tutto il corso della giornata in Toscana è prevista allerta per temporali forti, rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore.

La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso l’avviso anche in considerazione delle criticità ancora presenti sul territorio colpito dall’evento meteorologico della settimana scorsa e distingue due gradi diversi: l’allerta sarà di colore arancio nella parte settentrionale della regione, in particolare lungo il corso dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve. Codice giallo nel resto della Regione.

Nelle aree attigue ai fiumi Bisenzio ed Ombrone pistoiese, l’allerta gialla riguarderà anche il reticolo idraulico principale.

Per il 21 marzo non risultano fenomeni da segnalare, ma a partire dalle prime ore della mattina di sabato 22 ci saranno piogge diffuse e possibilità di temporali, più intense sul Valdarno inferiore, lungo l’Ombrone pistoiese e il Bisenzio, sul Mugello, la Val di Sieve, la Romagna toscana e sui rilievi dell’Appennino settentrionale.

Per quanto riguarda il vento sull’Arcipelago sono previste raffiche di Scirocco fino a 60-80 km/h, fenomeno che si ripeterà anche domani con raffiche di Scirocco fino a 50-60 km/h su costa meridionale e Arcipelago. Mare molto mosso sul settore meridionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

La sindaca di Firenze

“È un arancione un po’ più ordinario” rispetto alla precedente ondata di maltempo, “con un’allerta arancione ‘normale’ non è prevista la chiusura delle scuole. Oggi faremo tutti gli incontri” con i sindaci dell’area metropolitana “per capire quali sono le misure da mettere in campo”. Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. “Abbiamo un territorio, non tanto a Firenze quanto nella Città metropolitana, che è ancora molto ferito e che ha bisogno di avere tutto il supporto necessario – ha aggiunto -. Faremo anche l’incontro con i sindaci e ci coordineremo con loro per monitorare e capire quali sono tutte le misure che dobbiamo mettere in campo anche per favorire il supporto ai comuni dell’area metropolitana”.

I provvedimenti dei Comuni

Empoli ha aperto il Centro Operativo Comunale sotto la direzione del responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della protezione civile locale. Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità. Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione (CeSi) al numero 3356685863.

A Prato al momento rimangono chiuse solamente le piste ciclabili e il Parco delle Cascine di Tavola (come da precedente ordinanza), mentre non sono stati presi ulteriori provvedimenti per eventuali chiusure che nel caso saranno comunicati in un secondo momento. Già rinviato il Capodanno dell’Annunciazione.