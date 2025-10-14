Boom di richieste per il vaccino anti-Covid: si attendono nuove dosi

Getting your Trinity Audio player ready...

C’è stata una risposta eccezionale alla nuova campagna di vaccinazione anti-Covid. L’adesione dei cittadini è andata oltre ogni previsione, un ottimo segnale di attenzione verso la prevenzione.

Questa forte richiesta sta però mettendo alla prova le scorte attuali. Le dosi fornite dal Ministero sono in via di esaurimento e, di conseguenza, le prenotazioni online potrebbero subire dei rallentamenti. Il problema al momento riguarda soprattutto l’area dell’Asl Toscana Centro.

La Regione assicura però che si tratta di una situazione temporanea. Nuove consegne di vaccini sono attese nei prossimi giorni. Questo permetterà di sbloccare la situazione e aprire nuovi posti sul portale “Prenota vaccino”.

Intanto, tutto è pronto per l’avvio delle somministrazioni nei centri vaccinali. Si parte domani, 15 ottobre, con priorità per le persone più fragili.

Dall’assessorato regionale alla sanità ricordano che ci sono diverse opzioni per vaccinarsi. È possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia o al pediatra. Gli over 60 possono inoltre recarsi nelle farmacie che aderiscono alla campagna. A questi si aggiungono, ovviamente, i centri vaccinali delle aziende sanitarie.