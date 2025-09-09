Via dalle Rsa l’1 ottobre la campagna di vaccinazione contro infuenza e Covid

Getting your Trinity Audio player ready...

Partirà martedì (1 ottobre) in Toscana la campagna di vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid. La Regione ha già trasmesso alle aziende sanitarie le linee guida organizzative, in attesa delle disposizioni definitive da parte del Ministero della Salute sul vaccino anti-Covid.

Il calendario prevede di iniziare dalle Rsa, dove saranno somministrati il vaccino antinfluenzale ad alte dosi e quello contro il Covid, grazie alla collaborazione tra medici di medicina generale e personale delle Asl. Dal 6 ottobre le vaccinazioni saranno estese alle altre categorie indicate dalle circolari ministeriali: i cittadini potranno rivolgersi agli ambulatori dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, ai centri vaccinali delle Asl (previa prenotazione sulla piattaforma regionale) oppure alle farmacie convenzionate aderenti, accessibili alle persone con più di 60 anni.

La campagna prevede la somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale a:

bambini dai 6 mesi ai 6 anni

over 60

donne in gravidanza

soggetti fragili di qualsiasi età

ospiti delle Rsa

caregiver

personale sanitario e sociosanitario, inclusi tirocinanti e specializzando

Novità di quest’anno, la somministrazione ad alto dosaggio sarà estesa a tutti gli over 80, oltre che agli ospiti delle Rsa, per garantire una maggiore protezione alle fasce più fragili.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini hanno rivolto un appello ai cittadini affinché aderiscano alla campagna, sottolineando come i vaccini rappresentino non solo uno strumento di prevenzione individuale, ma anche un presidio fondamentale per alleggerire la pressione sul sistema sanitario durante i picchi influenzali.

Un ringraziamento è stato rivolto a medici di famiglia e pediatri, che da anni svolgono un ruolo chiave nella campagna, spesso con la somministrazione congiunta dei due vaccini. Una modalità organizzativa che, ricordano dalla Regione, ha permesso alla Toscana di collocarsi ai vertici nazionali per adesione della popolazione.