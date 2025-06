Weekend rovente in Toscana: in arrivo temperature fino a 38 gradi

La Toscana si prepara a un fine settimana bollente. A partire da venerdì 27 giugno e per tutto il weekend, un’ondata di caldo investirà la regione con temperature massime che, nelle città dell’entroterra come Firenze, Siena e Arezzo, potranno toccare i 37-38 gradi. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temperature estreme valida fino a domenica pomeriggio.

Il picco è atteso tra sabato e domenica, con giornate soleggiate e afa persistente anche nelle ore serali. Le minime notturne non scenderanno sotto i 24°C, contribuendo a un generale disagio fisico soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

I consigli delle autorità sanitarie: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, idratarsi costantemente, preferire abiti leggeri e ambienti climatizzati. Attenzione particolare per anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Nessuna pioggia in vista: il cielo resterà sereno o poco nuvoloso per tutto il weekend.