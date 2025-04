Half Marathon Firenze, un’edizione 41 da record

Getting your Trinity Audio player ready...

Si corre domenica, 6 aprile 2025, un’edizione storica dell’Half Marathon Firenze. La manifestazione che festeggia l’edizione numero 41 infatti è tutta esaurita da settimane. Un boom di iscritti che ha indotto l’organizzazione del Comitato Uisp di Firenze coordinata da Marco Ceccantini, general manager di Half Marathon Firenze, a dichiarare chiuse le iscrizioni già a metà marzo, nonostante le richieste giunte da ogni dove per un ulteriore ampliamento delle possibilità di partecipare. Si è messo il “cancello” a 6000 partecipanti complessivi, di cui il 38,8 % donne; saranno rappresentate 82 nazioni (gli stranieri sono il 40,6 per cento degli iscritti); 4000 sono iscritti per la mezza maratona (sulla distanza ufficiale di 21 km e 97 metri), e 2000 per la non competitiva di circa 10 km Vivicittà, manifestazione storica di Uisp che si corre in contemporanea in 44 città italiane e in 11 città nel mondo. In Toscana Vicittà si correrà anche ad Arezzo, Livorno e Siena.

Half Marathon Firenze ha visto crescere negli anni il numero dei partecipanti, anche grazie agli sforzi organizzativi che offrono agli atleti e ai loro accompagnatori le condizioni migliori di gara e di soggiorno in città. L’edizione di quest’anno però ha avuto un vero e proprio boom, che non ha precedenti nel mondo del podismo fiorentino, tanto che già si lavora su cambiamenti per l’edizione 2026 al fine di poter accogliere i tantissimi che non hanno potuto partecipare quest’anno.

L’evento ha i patrocini di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Sport e Salute, Coni. Mizuno è il nuovo sponsor tecnico. Oltre 500 sono i volontari impiegati a supporto dell’evento, grazie al contributo delle società podistiche fiorentine affiliate all’Uisp.

Si parte alle 9 da Lungarno della Zecca Vecchia per arrivare in piazza Santa Croce dopo aver percorso una sorta di doppio anello per completare la distanza. Una formula studiata e collaudata per limitare e di fatto annullare quasi del tutto i disagi legati alle deviazioni del traffico.

Tra i partecipanti anche 560 Allievi e Allieve della scuola sottufficiali Carabinieri “Maritano” (che ha sede a Firenze in località Castello), col doppio scopo di mettere in bacheca una bella giornata di allenamento e contemporaneamente testimoniare una presenza nella città che li ospita. Lo scorso anno parteciparono in circa 200; quest’anno offriranno un colpo d’occhio di ancora maggiore impatto. Alla 10 km non competitiva parteciperanno anche il Colonnello Massimiliano Sole, comandante del Reggimento Allievi Marescialli dei Carabinieri di Firenze, insieme ad altri Ufficiali.

La manifestazione è stata presentata presso i locali delle Terrazze Michelangelo e oltre allo stesso Marco Ceccantini erano presenti tra gli altri, Letizia Perini, assessore allo sport del Comune di Firenze, Gabriella Bruschi, presidente di Uisp Firenze. Intervenuti anche Lucia De Ranieri di Firenze In Rosa onlus e Giulio Ravoni coordinatore medico Associazione Tumori Toscana. “Una bellissima manifestazione che è entrata ormai nella tradizione sportiva della città – ha dichiarato l’assessora allo sport Letizia Perini – è anche una grandissima occasione per vivere la bellezza di Firenze in un riuscito abbinamento tra sport e cultura. Sarà bello vedere le strade della nostra città riempirsi di podiste e di podisti. Voglio ringraziare tutti quelli che renderanno possibile l’evento di domenica, dagli organizzatori, ai volontari, agli uffici del Comune e alla polizia municipale”.

PERCORSO E DISTANZE

Il percorso, con alcune variazioni non determinanti, soprattutto per evitare i lavori per la nuova linea della tramvia che porterà a Bagno a Ripoli, ricalcherà quello dello scorso anno. Un “doppio giro” tutto tra le bellezze del Centro storico di Firenze. Uno dei ristori previsti si sposta di qualche decina di metri e sarà situato proprio in piazza Pitti, che diventa quindi punto strategico per scatti fotografici inediti e curiosi, col valore aggiunto di uno sfondo spettacolare.

Tre le modalità con cui si corre la gara: la mezza maratona di km 21,097 metri, la mezza per uno (percorso da suddividersi in coppia), la non competitiva di 10,5 km che quest’anno torna a denominarsi e a coincidere con Vivicittà.

DOPPIA BENEFICENZA

Sarà doppia possibilità di far beneficienza. Per ogni iscritto alla corsa non competitiva (Vivicittà, di fatto un solo giro dei due previsti del percorso della mezza maratona) gli organizzatori dirotteranno 1 euro della quota di iscrizione all’Associazione Tumori Toscana.

La Charity Walk del sabato invece con la stessa modalità (un euro per ogni partecipante) contribuirà alla causa di Firenze in rosa onlus, che si occupa di prevenzione dai tumori. La passeggiata sarà dedicata ai 550 anni dalla nascita di Michelangelo e di conseguenza i luoghi che verranno toccati avranno come tema e spunto episodi della vita del grande artista scultore. Il tutto con la presenza di una guida che racconterà ai partecipanti. Saranno tre le partenze, fino a esaurimento posti, per un massimo di 30 partecipanti ciascuna, alle 10, alle 10.30 e alle 11 (quest’ultima ha già esaurito i posti disponibili). Per l’iscrizione prenotazione obbligatoria inviando una mail con nome, cognome e orario scelto a camminare@uispfirenze.it . Il contributo richiesto è di 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini.

PREMI PER 85

Saranno 85 in tutto i premiati, con i podi relativi ai piazzamenti degli atleti nelle varie categorie, a loro andranno, tra l’altro, buoni spesa messi a disposizione da Rinascente. Saranno premiate le prime 5 società con più partecipanti, la prima delle quali riceverà il Trofeo “Mauro Pieroni”, e le prime 5 società a punteggio.

CAPI TECNICI E LA DEDICA ALLA PACE

Ufficializzati anche i capi tecnici per gli iscritti e per i volontari, quest’anno realizzati da Mizuno, nuovo sponsor tecnico. La maglia tecnica per chi correrà è di colore rosso (come il colore del giglio di Firenze) mentre il capo che indosseranno i volontari è una felpa con cappuccio molto ben rifinita e trendy, di un elegante colore blu. La maglia è in tessuto traspirante adatto per gli allenamenti e le gare. All’interno del colletto c’è una preziosa e accattivante striscia giallo fluo, che però, appositamente, non si vede quando la maglia è indossata. Sul petto, sulla destra, il logo dello sponsor tecnico e sulla sinistra la grafica della medaglia che tanto successo e gradimento aveva avuto nell’edizione 2024. La novità ulteriore è la scritta sul petto con in corsivo la strofa principale della canzone di John Lennon dedicata alla pace dal titolo Imagine, parola che caratterizza anche tutte le rinnovate grafiche dell’Uisp. Il secondo album da solista dell’ex Beatles che conteneva questo pezzo poi universalmente conosciuto e riconosciuto come capolavoro usciva il 9 settembre 1971 ma quelle parole restano ancora di più oggi di enorme attualità: “Immagina che tutte le persone del mondo vivano in pace”… Valori che l’Uisp da sempre fa propri e che saranno plasticamente raffigurati con una scritta sulla maglietta che indosseranno (chi il giorno della gara, chi magari in altre occasioni) gli oltre 6000 che parteciperanno all’evento.

VIGILIA E VILLAGGIO

Il 5 e 6 aprile al Villaggio di Piazza Santa Croce dove si ritirano i pettorali apre sabato alle 10 e rimarrà aperto fino alle ore 20. Possibilità di ritirare il pettorale anche la mattina della domenica dalle ore 7.30 alle ore 8.45 ma è fortemente consigliato effettuare le operazioni di ritiro e pacco gara il sabato. Il Villaggio chiuderà alla fine della mattinata dopo le premiazioni.

Presso il Villaggio i fisioterapisti del Centro Zen, Fisioterapia e medicina dello sport saranno a disposizione degli atleti della Half Marathon, in una vera e propria Area Benessere presso il loro stand. Nella giornata del 5 aprile nelle fasce orarie 11/12 e 15/16 su prenotazione viene offerto gratuitamente un test Baropodometrica del dal valore di 60 €, test che ha la finalità di migliorare la postura, prevenire infortuni e ottimizzare le prestazioni sportive, in pratica serve a comprendere come il piede si appoggia a terra e come ciò possa influenzare la salute. Il Centro Zen ha inoltre seguito, monitorato e supportato l’avvicinamento all’Half Marathon Firenze di Daniel Ghergut, atleta tesserato per l’Atletica Calenzano, al fine di metterlo nelle migliori condizioni possibili per ben figurare nell’evento.

Presso il Villaggio ci sarò anche uno stand di Maxismall che presenterà materiale tecnico e le ultime novità in fatto di accessori e abbigliamento relativo al running.

in Piazza Santa Croce dove per tutta la giornata del sabato si alterneranno per una sequenza di performance gruppi di danzatori, arti marziali e altri tipi di discipline tutti facenti parte di società affiliate a Uisp Firenze, con la possibilità anche di interagire col pubblico presente.

RISTORI

Sul percorso sono previsti 5 ristori, 4 lungo il percorso più quello all’arrivo in piazza Santa Croce nel quale saranno presenti anche prodotti senza glutine grazie ad AIC Toscana. Oltre a quello in Piazza Santa Croce gli altri due ristori (ciascuno utilizzato due volte) sono situati sul Lungarno Vespucci (ovvero al 5° e al 15° km) e in piazza Pitti (all’8° e al 19° km), quest’ultimo quindi particolarmente suggestivo e di appeal per fotografi e operatori tv.

MEDAGLIA SPECIALE

A tutti i finisher subito dopo l’arrivo verrà messa al collo l’ambita medaglia ufficiale dell’evento, costituita dalla grafica che rappresenta l’immagine raffigurata anche nelle grafiche della manifestazione, che racchiudono i riferimenti a Firenze, ai valori della corsa, dello stare insieme, di solidarietà e inclusione che da sempre caratterizzano l’attività di Uisp.



RISCALDAMENTO COLLETTIVO PREGARA

Il giorno della gara a partire dalle 8.15 si potrà partecipare al riscaldamento collettivo training pre-gara a cura della Fulvio Massini Consulenti Sportivi.



PACEMAKER PER IL RITMO DI CORSA ED ECOLOGIA

Gli atleti potranno sfruttare il servizio pacemaker a cura di Regalami un sorriso ETS con fasce garantite con 4 atleti a partire da 1h30′ con un intervallo di 5 minuti fino a 2h15.

I pacemaker avranno pettorale con tempo di gara, tempo di gara che sarà indicato anche sulle vele che porteranno sulle spalle, in sostituzione dei tradizionali palloncini; e anche questa è una scelta ecologica plastic free per ridurre l’inquinamento. Così come non verranno distribuite bottigliette di plastica ai ristori, ma solo bicchieri riciclabili e altri accorgimenti affinché l’evento sia ad impatto minimo per quanto riguarda la produzione di rifiuti. Durante l’evento viene praticata la raccolta differenziata certificata dall’azienda municipalizzata di Firenze.

INCLUSIONE

Asia Cirulli è una bambina di Roma che pur con disabilità sarà in corsa con i 6000. Sarà in carrozzina e sarà spinta lungo il percorso da Alessandro Cirulli e Roberto Mollicone.

UN AVVICINAMENTO PARTICOLARE

La Half Marathon Firenze è stata preceduta dagli allenamenti collettivi Albereta Run, sempre sotto l’egida di Uisp Firenze e delle società ad essa affiliate, con base di partenza e ristori al Parco dell’Albereta. Un modo per avvicinarsi al giorno dell’evento all’insegna della socialità e dello stare insieme.

Gli allenamenti collettivi peraltro proseguiranno anche dopo l’evento con cadenza ogni 15 giorni con ritrovo alle 19 e partenza alle 19.30 al Parco dell’Albereta. Tutte le info su sito e social Uisp Firenze.