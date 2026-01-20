Arezzo, semirimorchio si sgancia in corsa: traffico bloccato a Viciomaggio

AREZZO – Mattinata di lavoro intenso per i soccorsi alle porte di Arezzo. In via di Pescaiola, nella località di Viciomaggio, si è verificato un incidente che ha paralizzato temporaneamente la viabilità. Un semirimorchio si è improvvisamente staccato dalla motrice mentre il mezzo era in transito.

Il pesante cassone è rimasto fermo sulla carreggiata, ostruendo completamente il passaggio e creando disagi alla circolazione. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute prontamente due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo.

La rimozione ha richiesto l’utilizzo di mezzi speciali. I pompieri hanno dovuto impiegare un’autogrù per sollevare il rimorchio e riagganciarlo in sicurezza a un trattore stradale. L’operazione ha permesso di liberare la strada e ripristinare il traffico veicolare.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’incidente. Sul luogo, per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Arezzo.