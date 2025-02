Getting your Trinity Audio player ready...

Rondine apre ultima porta del Giubileo: inaugurazione Anno Santo

L’ultima porta del Giubileo si è aperta a Rondine Cittadella della Pace, Arezzo, nella cappellina del borgo, che è tra le chiese giubilari. Rondine è stato l’ultimo dei luoghi giubilari ad aprire l’Anno Santo.

“È stata la grande scommessa del vescovo Migliavacca e noi lo ringraziamo di cuore” sottolinea Franco Vaccari, presidente di Rondine.

Vaccari: “Quando siamo arrivati in questa chiesa era crollato il tetto e si vedeva il cielo” racconta Franco Vaccari, il presidente di Rondine”. Oltre cento persone, tutte le autorità, dal questore al prefetto al consiglio regionale e la Provincia, fino ai vertici delle forze dell’ordine, e ben quattro religioni.

“Non disperate della misericordia di Allah! In verità, Allah perdona tutti i peccati”: è l’unico rito giubilare che si apre con un versetto del Corano, a leggerlo è Hamza, bosniaco, laureato in teologia islamica e uno degli studenti di Rondine. Il rito è stato introdotto da una premessa laica, nell’insegna dell’inclusività, dando voce alle diverse scritture religiose. E nella direzione della speranza portano il loro contributo a ruota Noam per il mondo ebraico, Djordje dalla Bosnia per i cristiano ortodossi, Bernadette dal Mali per i cattolici.

Davanti al vescovo Andrea Migliavacca, che prima ascolta i contributi di tutti, poi fa scorrere il tavolo di pietra, che scivolando sui binari diventa un altare. Rondine è l’ultimo dei luoghi giubilari ad aprire l’Anno Santo. “E’ stata la grande scommessa del Vescovo e noi lo ringraziamo di cuore” ripete Vaccari. La scommessa di una sede giubilare nella quale si incrociano storie e spiritualità diverse. E che trovano in quella chiesa un punto di riferimento”.

Vescovo Andrea Migliavacca :”Abbiamo anche noi cristiani un messaggio da portare al mondo di oggi”