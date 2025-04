Arezzo corsaro a Pescara nel recupero aggancia gli adriatici al quarto posto

Getting your Trinity Audio player ready...

Pescara – Arezzo 0-1PESCARA

: Plizzari, Pierozzi (72’ Moruzzi), Borsco, Crialese, Letizia, Valzania, Squizzato (72’ Kraja), Dagasso, Merola, Alberti (60’ Tonin), Cangiano (66’ Ferraris). A disp.: Saio, Profera, Meazzi, Bentivegna, Staver, Lonardi, De Marco, Saccomanni, Arena, Isufi, Lancini. All.: Baldini

AREZZO: Trombini, Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti, Mawuli (46’st Settembrini), Guccione, Dezi (61’ Chierico), Pattarello (84’ Gigli), Ravasio (77’ Capello), Tavernelli. A disp.: Galli, Borra, Montini, Ogunseye, Fiore, Lazzarini, Damiani, Santoro, Bigi, Coccia. All.: Bucchi

ARBITRO: Luongo di Frattamaggiore (Gentile di Isernia e Roncari di Vicenza)

RETI: 92’ Tavernelli

NOTE: Espulsi l’allenatore Baldini all’86’ e Letizia al 90’. Amminiti Letizia, Pattarello, Mawuli, Brosco, Alberti, Renzi, Gilli.

PESCARA – Colpaccio nel recupero per l’Arezzo sul campo del Pescara. A decidere la partita un gol al volo di Tavernelli poco dopo che gli adriatici erano rimasti in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Letizia.

Partita molto tecnica ed equilibrata, con occasioni più nel primo tempo che nella ripresa, ma con Plizzari e Trombini pronti a dire no agli attaccanti avversari. Particolarmente scatenato proprio Tavernelli, in serata di grazia e match winner con il sesto gol stagionale.

Con il successo l’Arezzo sale al quarto posto in classifica, a tre gare dal termine, agganciando proprio gli avversari diretti in classifica.