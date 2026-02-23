Rinforzo in mediana per l’Arezzo: tesserato lo svincolato Mattia Viviani

AREZZO – L’Arezzo ha ultimato un’operazione in entrata per il proprio reparto di centrocampo. La dirigenza amaranto ha formalizzato l’ingaggio di Mattia Viviani, atleta classe 2000 approdato alla società in regime di svincolo, reduce dall’ultima annata sportiva disputata con il Benevento.

Il nuovo innesto si distingue per la sua spiccata duttilità tattica, una caratteristica che gli consente di ricoprire molteplici posizioni nella zona nevralgica del campo. Il suo percorso professionale vanta un’esperienza strutturata nei campionati professionistici di Serie B e Serie C, categorie in cui ha militato difendendo i colori di Chievo, Cosenza e Benevento.

L’intesa raggiunta tra il club e il calciatore si fonda su un accordo pluriennale, con la scadenza del vincolo contrattuale fissata al 30 giugno 2028. Viviani, che ha selezionato il numero 23 per la propria divisa da gioco, risulta già pienamente operativo: il centrocampista si è infatti aggregato al gruppo, mettendosi immediatamente a disposizione di mister Bucchi e del suo staff tecnico per le prime sedute di allenamento.