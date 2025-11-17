8.6 C
Incidente tra tre veicoli in via Cerretese, intervento di Pegaso e vigili del fuoco

Nel sinistro una donna è stata ferita ed estratta dai vigili del fuoco e trasportata con elisoccorso in ospedale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
incidente
Foto di: vigili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CERRETO GUIDI – Un grave incidente stradale ha coinvolto tre auto oggi pomeriggio (17 novembre) a Cerreto Guidi, in Via Provinciale Cerretese. L’allarme è scattato poco prima delle 15, quando una delle vetture coinvolte è uscita dalla carreggiata, finendo in una scarpata di tre metri e ribaltandosi su un fianco all’interno di un fosso di raccolta delle acque.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, che hanno coordinato le operazioni di soccorso insieme al personale sanitario. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo una donna ferita, garantendo in sicurezza l’area durante tutte le fasi dell’intervento.

Oltre ai vigili del fuoco, hanno operato sul posto la polizia locale e l’elisoccorso Pegaso 1, impegnato nel trasporto sanitario urgente. Non sono ancora note le condizioni della donna e degli altri conducenti coinvolti.

L’incidente resta sotto indagine per ricostruire la dinamica dell’impatto e valutare eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata

