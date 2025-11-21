9.7 C
Videosorveglianza a Empoli, arrivano 26 nuove telecamere

Il Comune ottiene 200mila euro dal bando interministeriale per potenziare la rete di controllo in aree strategiche della città

Cronaca
REDAZIONE
Videosorveglianza a Empoli, 26 nuove telecamere grazie al bando
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Il progetto di videosorveglianza a Empoli compie un passo decisivo grazie al finanziamento ottenuto dal bando interministeriale riservato ai Comuni. L’amministrazione è infatti rientrata tra gli enti ammessi al contributo, collocandosi al 111esimo posto su 335 finanziati a fronte di oltre 1.600 domande presentate a livello nazionale. Per il territorio empolese si tratta di un risultato rilevante, che consente di incrementare la presenza di telecamere nelle zone considerate più sensibili.

Il piano prevede l’installazione di 26 nuove postazioni di videosorveglianza, distribuite tra centro e quartieri limitrofi. Le aree individuate includono viale IV Novembre, via dei Cappuccini, via Ponzano, il parcheggio tra via dei Cappuccini e via Vico, il parcheggio dell’area Andromeda, via Cantino Cantini, via Pulidori, via Chiarugi, piazza Garibaldi, via della Noce e via Spartaco Lavagnini.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 250mila euro. Di questi, 200mila euro provengono direttamente dal Fondo Ministeriale e coprono interamente la quota richiesta in sede di candidatura, mentre gli ulteriori 50mila euro sono a carico del Comune come compartecipazione. L’importo era già previsto nel bilancio comunale, condizione che ha permesso di avviare da subito la fase di progettazione esecutiva.

Il sindaco Alessio Mantellassi ricorda che “le telecamere sono dei deterrenti importanti per chi si appresta a delinquere e fungono anche da prove utili all’autorità giudiziaria per emettere provvedimenti”.

Sindaco Alessio Mantellassi e assessora alla Sicurezza Valentina Torrini
Sindaco Alessio Mantellassi e assessora alla Sicurezza Valentina Torrini / crediti : ufficio stampa

L’assessora alla sicurezza Valentina Torrini evidenzia, inoltre, che molte delle nuove installazioni recepiscono segnalazioni raccolte durante iniziative pubbliche dedicate soprattutto alla sicurezza di donne e residenti.

© Riproduzione riservata

