Anche la sfortuna frena l’Empoli: due pali prima del gol di Kouamè che regala un punto

Como – Empoli 1-1COMO (4-3-3)

: Butez; Kempf, Goldaniga, Vojvoda, Moreno (56’ Valle); Da Cunha, Sergi Roberto (46’ Perrone), Caqueret (88’ Gabrielloni); Diao, Cutrone (56’ Douvikas), Strefezza (78’ Ikonè). A disposizione: Vigorito, Reina; Iovine, Felipe Jack, Fadera, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Van Der Brempt, Azon Monzon. Allenatore: Fabregas

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (71’ Solbakken), Marianucci, Viti (58’ Fazzini); Gyasi (86’ De Sciglio), Grassi, Henderson (71’ Bacci), Pezzella; Esposito (71’ Colombo), Cacace; Kouamè. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini; Sambia, Kovalenko, Ebuehi, Tosto, Campaniello, Konatè. Allenatore D’Aversa.

ARBITRO: Mariani di Aprilia (Passeri-Imperiale; Marinelli; Fabbri/Paterna)

RETI: 61’ Douvikas, 75’ Kouamè

NOTE: Ammoniti Goglichidze, Goldaninga, Sergi Roberto, Pezzella, Henderson, Grassi. Espulso Fazzini al 92′

COMO – Rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria l’Empoli di D’Aversa che pareggia a Como anche se recrimina molto sull’andamento della gara.

Prima frazione con l’Empoli meglio del Como dal punto di vista delle occasioni da gol anche se è subito brivido per gli azzurri con un gol annullato a Goldaniga per fuorigioco. Poi le occasioni della prima frazione sono tutte per l’Empoli con Cacace e Kouamè prima del clamoroso palo di Grassi.

Nella ripresa ancora un palo in apertura per l’Empoli con Kouamè, poi Fabregas indovina la mossa e inserisce il greco Douvikas per Cutrone ed è proprio lui a battere Vasquez su cross di Vojvoda. Anche D’Aversa pesca dalla panchina e alla mezz’ora della ripresa su un’azione partita da Fazzini, Pezzella pennella il cross giusto per Kouamè che fa 1-1.

Nel finale ancora una clamorosa occasione fallita con Kouamè, Fazzini si fa espellere per fallo da dietro su Ikonè e Vasquez salva tutto su Da Cunha nel recupero.

Il 6 aprile ancora una sfida da brividi. Al Castellani c’è il Cagliari.

Dopo il 90′

“C’è rammarico e rabbia – ha dichiarato a fine gara mister D’Aversa –, siamo stati bravi a recuperare una partita difficile ma si poteva tornare a casa con un altro risultato che a mio modo di vedere avremmo meritato. Il Como ha avuto più possesso di palla, ma le palle gol clamorose le abbiamo avute noi: abbiamo preso due pali e un’occasione clamorosa di Kouamè che poteva portarci i 3 punti. Il rammarico quando si sbagliano quei gol c’è ma mi fa arrabbiare quando non riusciamo ad essere cattivi. Coppa Italia? Credo che è un traguardo importante per la città, per i nostri tifosi e per il Club che in questo momento ci vede occupare una posizione in classifica che non ci compete per quanto visto in campo. Sfida ogni squadra ad aver avuto le nostre problematiche a livello numerico ma dobbiamo affrontare con entusiasmo anche questa competizione per noi storica. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, forse giocherà chi sta giocando meno, ma la Coppa ci può dare la spinta per il finale di campionato”.

“Se c’è una squadra che può recriminare – ha dichiarato a fine gara Giuseppe Pezzella – oggi quella è l’Empoli. Abbiamo preso due pali e costruito altre occasioni da gol molto importanti. So che questo campo è difficile per tutti ma oggi meritavamo noi di vincere. Peccato per la rete subita ma abbiamo avuto una grande reazione allo svantaggio”.

“Abbiamo ottenuto un punto contro una squadra che gioca per altri obiettivi – ha dichiarato a fine gara capitan Alberto Grassi –, il Como è una grande squadra e ha tanta qualità. Siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Io ho la fascia da capitano, mi responsabilizza tanto, ma ci sono altri ragazzi che potrebbero portarla. Siamo un gruppo unito che lavora sempre al massimo, sia i giovani che i ragazzi con più esperienza”.

“Sono felice per il gol – ha dichiarato a fine gara Christian Kouamè –, lo volevo e per me vale tanto. Si poteva fare forse qualcosa in più, sono contento però che abbiamo preso questo punto. Ci ho creduto fino alla fine, volevo dare un contributo alla squadra e sono soddisfatto di aver fatto gol. Dobbiamo fare un passo in avanti perché le occasioni le creiamo. Arriviamo sempre lì, occorre più cattiveria. Adesso pensiamo alla gara con il Bologna in Coppa Italia, dovremo affrontarla come abbiamo fatto con la Juve e dare il massimo”.