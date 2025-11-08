Empoli e Carrarese in campo per il turno della serie B

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Doppio impegno oggi (8 novembre) alle 15 per Empoli e Carrarese.

L’Empoli attende al Castellani il Catanzaro. “Una gara difficile – ha detto Dionisi – contro una squadra che ha dato continuità al gruppo delle passate stagioni. Rispetto allo scorso anno il Catanzaro è migliorato come rosa. Come sappiamo in serie B c’è equilibrio, non c’è mai un risultato scontato ma ci sono dei valori e ci dovremo giocare la partita. Dovremo fare tutto per i tre punti e poi vedremo chi sarà stato più bravo. La gara va giocata senza le scorie della precedente. Voglio vedere coraggio con e senza palla e la volontà di andare sopra le difficoltà”.

“Abbiamo analizzato la gara con l’Entella, in allenamento le cose le facciamo e ci proviamo. Adesso non basta dircelo, dobbiamo farlo. Affrontiamo squadre mediamente più esperte ma serve freschezza e spensieratezza. Se hai l’atteggiamento come quello di Chiavari è difficile che la gara vada bene, in questa categoria tutti hanno giocatori importanti e il Catanzaro li ha – dice ancora Dionisi – I ragazzi lo sanno e se ne rendono conto, adesso dobbiamo dimostrarlo sul campo. La settimana tipo è andata bene, abbiamo messo qualcosa anche a livello fisico. Non c’è solo tecnica e tattica ma anche la motivazione di andare oltre le difficoltà. Il Catanzaro ha fatto bene lo scorso anno ed ha dato continuità rispetto alla passata stagione. Viene da tre vittorie di fila, due delle quali contro le favorite alla promozione, per cui sarà una partita bella ma difficile”.

“Qualche cambio di formazione ci sarà ma il sistema di gioco è secondario. Abbiamo provato anche qualcosa di diverso ma non è detto che lo vedremo – chiude Dionisi – A Chiavari è stata una partita brutta, abbiamo perso prima ancora di giocare. Ogni squadra ha bisogno di risultati per costruirsi. La squadra ha bisogno di allenarsi tutti insieme, deve mettere in campo tutto ed andare sopra le difficoltà altrimenti finisci per subire. Se domani non facciamo così pagheremo dazio perché il Catanzaro ne sa approfittare. Dobbiamo crescere a livello di mentalità e di coraggio, non possono mancare nella squadra che alleno e che voglio vedere in campo. Il coraggio maschera i difetti e ci porta ad un livello più alto rispetto al punto di partenza. Ci stiamo lavorando. Non dobbiamo dimenticarci Chiavari per non ripetere quel tipo di gara passiva, deve cambiare la mentalità”.