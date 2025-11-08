17.1 C
Firenze
sabato 8 Novembre 2025
Empoli e Carrarese in campo per il turno della serie B

Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto. Le avversarie sono il Catanzaro al Castellani e il Sudtirol a Bolzano

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Empoli e Carrarese in campo per il turno della serie B (foto Empoli Fc)
4 ' di lettura
EMPOLI – Doppio impegno oggi (8 novembre) alle 15 per Empoli e Carrarese. 

L’Empoli attende al Castellani il Catanzaro. “Una gara difficile – ha detto Dionisi – contro una squadra che ha dato continuità al gruppo delle passate stagioni. Rispetto allo scorso anno il Catanzaro è migliorato come rosa. Come sappiamo in serie B c’è equilibrio, non c’è mai un risultato scontato ma ci sono dei valori e ci dovremo giocare la partita. Dovremo fare tutto per i tre punti e poi vedremo chi sarà stato più bravo. La gara va giocata senza le scorie della precedente. Voglio vedere coraggio con e senza palla e la volontà di andare sopra le difficoltà”.

“Abbiamo analizzato la gara con l’Entella, in allenamento le cose le facciamo e ci proviamo. Adesso non basta dircelo, dobbiamo farlo. Affrontiamo squadre mediamente più esperte ma serve freschezza e spensieratezza. Se hai l’atteggiamento come quello di Chiavari è difficile che la gara vada bene, in questa categoria tutti hanno giocatori importanti e il Catanzaro li ha – dice ancora Dionisi – I ragazzi lo sanno e se ne rendono conto, adesso dobbiamo dimostrarlo sul campo. La settimana tipo è andata bene, abbiamo messo qualcosa anche a livello fisico. Non c’è solo tecnica e tattica ma anche la motivazione di andare oltre le difficoltà. Il Catanzaro ha fatto bene lo scorso anno ed ha dato continuità rispetto alla passata stagione. Viene da tre vittorie di fila, due delle quali contro le favorite alla promozione, per cui sarà una partita bella ma difficile”.
“Qualche cambio di formazione ci sarà ma il sistema di gioco è secondario. Abbiamo provato anche qualcosa di diverso ma non è detto che lo vedremo – chiude Dionisi – A Chiavari è stata una partita brutta, abbiamo perso prima ancora di giocare. Ogni squadra ha bisogno di risultati per costruirsi. La squadra ha bisogno di allenarsi tutti insieme, deve mettere in campo tutto ed andare sopra le difficoltà altrimenti finisci per subire. Se domani non facciamo così pagheremo dazio perché il Catanzaro ne sa approfittare. Dobbiamo crescere a livello di mentalità e di coraggio, non possono mancare nella squadra che alleno e che voglio vedere in campo. Il coraggio maschera i difetti e ci porta ad un livello più alto rispetto al punto di partenza. Ci stiamo lavorando. Non dobbiamo dimenticarci Chiavari per non ripetere quel tipo di gara passiva, deve cambiare la mentalità”.
Coach Calabro sul fronte Carrarese a Bolzano dopo il ko vuole scacciare il fantasma delle due sconfitte di fila. 

“Nessun allarmismo per le due sconfitte consecutive, proviamo solo rabbia per come sono maturate. Del resto, non più tardi di una settimana fa vincevamo contro una grande squadra come il Venezia, dimostrando a tutti ciò di cui questa squadra è capace. Come sempre ripeto, i miei ragazzi sono pienamente consapevoli delle difficoltà che presenterà questo campionato sino a maggio, sappiamo che ci potranno essere anche altri incidenti di percorso, ma non dobbiamo né abbatterci né perdere la consapevolezza di noi stessi e di ciò che siamo in grado di proporre sul rettangolo verde. In questo momento dobbiamo solo rimanere concentrati sul nostro obiettivo stagionale, ovvero la salvezza, senza perdere energie a pesare le vittorie e le sconfitte. Ad ogni modo, sappiamo di dover ancora compiere degli step di crescita anche dal punto di vista mentale e stiamo lavorando, allenamento dopo allenamento, per riuscirci. Infatti, nonostante sia stata una settimana ricca di polemiche, ho chiesto ai ragazzi di tapparsi le orecchie, di non trovare alibi e di compattarci internamente, proprio come è successo l’anno scorso, quando nei momenti più delicati della stagione siamo sempre riusciti a portare dalla nostra parte i risultati, lottando insieme, da squadra, contro tutto e tutti.”

La prossima sfida: “Affronteremo una squadra importante, allenata da un grandissimo allenatore che conosce, meglio di chiunque altro questa categoria. Il Südtirol è una squadra ricca di giocatori di qualità, capace di mettere in campo anche più strategie di gioco all’interno di una singola gara, e lo si può evincere dalla loro abilità di sfruttare sia i calci piazzati, sia i lanci lunghi, sia la costruzione dal basso, ma, al contempo, anche di essere cinici e concreti quando necessario. Ad ogni modo, non ci snatureremo per affrontare questa sfida, perché dobbiamo essere ancor più consapevoli delle nostre qualità e di quanto possiamo essere in grado, seguendo i nostri principi tattici, di dare fastidio anche ad una squadra attrezzata come quella di mister Castori.”

Indisponibili: “Per questa trasferta dovremmo rinunciare a Illanes, che a causa di una somma di cartellini sarà squalificato e non potrà essere della gara. Nonostante ciò, sono felice di poter comunicare i recuperi di Calabrese e Torregrossa, che verranno nuovamente convocati e potranno esserci di grande aiuto per questa sfida. Per quanto riguarda Hasa, invece, ci prenderemo, insieme allo staff, tutto il tempo necessario per decidere, considerando anche la sosta imminente e la nostra volontà di non correre rischi in questa fase delicata della stagione. Comunque, al momento, il resto della squadra sta bene e saranno tutti arruolabili per Bolzano”.

