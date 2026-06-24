Empoli, ufficiale la risoluzione anticipata del contratto per il direttore sportivo Stefano Stefanelli

EMPOLI – Le strade dell’Empoli Football Club e di Stefano Stefanelli si separano ufficialmente. La società ha reso noto di aver trovato un accordo con il proprio direttore sportivo per arrivare a una risoluzione anticipata del contratto.

Si chiude così l’incarico del dirigente, rimasto in carica negli ultimi mesi. Contestualmente all’annuncio della separazione lavorativa, il club ha voluto salutare l’ormai ex direttore ringraziandolo per la professionalità, l’impegno e il lavoro portato avanti durante la sua permanenza. Il congedo ufficiale si accompagna agli auguri da parte della dirigenza per il prosieguo della carriera sportiva e per il futuro personale.