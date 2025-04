Sfida da brividi per Pasqua fra Empoli e Venezia. D’Aversa: “Ma non è una finale”

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – “Domani saranno novanta minuti importanti ma non è una finale; sarà una sfida contro una diretta concorrente, l’occasione per avvicinarci al nostro obiettivo”. Mister Roberto D’Aversa ha presentato così la sfida tra Empoli e Venezia, trentatreesima giornata di Serie A Enilive in programma allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

“Per prima cosa – ha dichiarato D’Aversa – ci tenevo a nome mio, dello staff, dei miei ragazzi e del club a mostrare vicinanza alla famiglia di Greta, la nostra tifosa che purtroppo ci ha lasciato in maniera prematura all’età di 11 anni, ed alla famiglia di Giulio Drago che anche lui in questa settimana è venuto a mancare. È doverosa da parte nostra una dimostrazione di vicinanza in questo momento doloroso per le due famiglie”.

“Il valore della gara non ci deve pesare – ha aggiunto D’Aversa –, né sulla testa né sulle gambe perché i ragazzi hanno le qualità e le possibilità per vincere la partita. Domani è importante ma non determina il resto del campionato. Una sfida contro una diretta concorrente che si è ripresa ma dobbiamo pensare al nostro percorso, è l’occasione per avvicinarci al nostro obiettivo. Domani saranno novanta minuti importanti ma, come dicevo prima, non è una finale: quelle determinanti saranno le ultime due”.

“Il Venezia ha trovato equilibrio – ha proseguito D’Aversa –, Di Francesco è un allenatore molto bravo, non lo dico perché è un amico o perché anche lui è di Pescara ma perché c’è una organizzazione nella sua squadra in entrambe le fasi di gioco. Il mercato di gennaio gli ha dato solidità e qualità. Non troveremo il Venezia del girone di andata, dove siamo stati le poche squadre a metterli in difficoltà in casa loro. Non sarà una partita semplice, vogliamo conquistare tre punti importantissimi per la classifica, il nostro pubblico e per il nostro obiettivo”.

“Dobbiamo ragionare sulle prestazioni – ha concluso D’Aversa –, siamo a recriminare su risultati che spesso non corrispondono a quello che si è fatto in campo. Anche a Napoli è successo. La squadra ha dimostrato di giocarsela con coraggio. Pensiamo alle prestazioni ed a limitare il margine di errore. Dobbiamo avere la volontà di determinare. Questi ragazzi non hanno mai mollato sin da primo giorno di ritiro, anche a Napoli sotto di tre gol. In questo momento dobbiamo concentrarci sulle cose positive nonostante i risultati siano venuti meno ma le prestazioni ci siano state. L’importanza del nostro pubblico? Io non mi stancherò mai di sottolineare la realtà di Empoli, che ha portato al raggiungimento dell’obiettivo rispetto magari ad altre piazze. Questo è un punto a favore, lo dico perché lo penso e non per il timore di una contestazione. Per salvarci dobbiamo essere tutti uniti, abbiamo bisogno dei nostri tifosi e noi dovremo essere bravi a trascinarli dalla nostra dal primo all’ultimo minuto”.