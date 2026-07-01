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Cadavere di un uomo lungo i binari: giallo a Firenze Statuto

È di un uomo di 62 anni, originario di Reggio Calabria. Disagi a catena hanno coinvolto i treni ad alta velocità, gli Intercity e i convogli regionali

Cronaca
REDAZIONE
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Polfer Firenze
(foto Questure sul web)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Drammatica scoperta questa mattina (1 luglio) a Firenze, dove il cadavere di un uomo è stato rinvenuto lungo la sede ferroviaria nei pressi della stazione di Firenze Statuto.

Il corpo senza vita appartiene a un uomo di 62 anni, originario di Reggio Calabria. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria che, insieme al medico legale e sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, hanno avviato i primi rilievi e tutti gli accertamenti necessari per stabilire l’esatta dinamica e le precise cause del decesso.

La tragedia ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario del nodo fiorentino per tutta la prima parte della mattinata. Come comunicato ufficialmente da Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione ha subito forti rallentamenti a partire dalle 6,15 proprio per consentire lo svolgimento dei rilievi e degli accertamenti giudiziari in piena sicurezza. La situazione è entrata in una fase di graduale ripresa soltanto a partire dalle 7,55, per poi tornare definitivamente alla normalità intorno alle 8,30.

I disagi a catena hanno coinvolto i treni ad alta velocità, gli Intercity e i convogli regionali, che hanno registrato ritardi pesanti fino a 50 minuti.

© Riproduzione riservata

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