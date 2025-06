Con l’auto contro il guard rail: cinque feriti nell’incidente sull’A1

Getting your Trinity Audio player ready...

BARBERINO – Mattinata caratterizzata da un incidente stradale sulla A1 in direzione sud a Barberino del Mugello. Un’auto è finita contro il guard rail con cinque persone all’interno: i feriti sono stati trasportati in ospedale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle 5,45 sull’autostrada, hanno garantito la sicurezza dello scenario e coadiuvato il personale sanitario nell’estrazione dei tre ragazzi che erano seduti nei sedili posteriori, mentre il conducente e il passeggero erano già stati soccorsi.

Chiuso il tratto alla circolazione per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso.