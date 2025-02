Crolla il solaio e cade per cinque metri: un altro incidente sul lavoro

FIRENZE – Un altro incidente sul lavoro, dopo quello di Quarrata, si è verificato il 5 febbraio a Firenze.

I vigili del fuoco della sede centrale, sono intervenuti alle 15,30 in via 27 Aprile, per il soccorso di un operaio che durante i lavori di ristrutturazione in una struttura ricettiva, è caduto accidentalmente per il cedimento del solaio al piano sottostante per una caduta di circa 5 metri.

I vigili del fuoco hanno dato assistenza al personale sanitario durante le operazioni di soccorso e garantito la sicurezza dello scenario. Sul posto il personale dell’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e i carabinieri.