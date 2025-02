Fiamme in una cella nel carcere minorile di Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiamme in una cella dell’istituto penale per i minorenni di Firenze in via degli Orti Oricellari.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e della sede centrale. All’arrivo il personale della polizia penitenziaria aveva già messo in sicurezza gli occupanti, ed estinto l’incendio.

I Vigili del fuoco, giunti con due squadre, hanno effettuato il controllo dei locali anche con termocamera ed hanno effettuato la bonifica e la messa in sicurezza.

Sul posto anche personale sanitario per gli accertamenti effettuati sul posto: due giovani sono finiti al pronto soccorso, in codice minore, per aver inalato fumi.